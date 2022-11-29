Суспільство та кіноспільнота пильно спостерігають за судовим процесом між Довженко-Центром та Держкіно. 29 листопада 2022 відбулось перше підготовче засідання у справі щодо скасування Наказу № 100 Держкіно про реорганізацію Довженко-Центру. Вимоги залишаються незмінними та оприлюднені у відкритому листі НСКУ, Української гільдії режисерів та Гільдії кінокритиків.

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Відбулося перше підготовче засідання у справі щодо скасування наказу про "реорганізацію" Довженко-Центру

У невеличкій залі Господарського суду міста Києва, що на вулиці Богдана Хмельницького 44-б, зібралось чимало вільних слухачів та ЗМІ. Також були присутні члени команди Довженко-Центру. Андрія Алферова, якого влада призначила тимчасово в. о. очільника Довженко-Центру, на засіданні не було.

Ми від імені Олени Гончарук подали заяву про залучення її до справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на стороні позивача. Такий крок вмотивований тим, що у випадку відмови в позові та залишення рішення про реорганізацію без змін, права Олени Гончарук щодо укладення з нею контракту, як з переможницею конкурсу, будуть порушені,

– зазначили Надія Денисюк, представниця Олени Гончарук, та адвокатка Axon Partners.

"Оскільки ми повністю підтримуємо позов, адже саме пані Олена в інтересах Довженко-Центру подала його, як керівник, то вважаємо, що наша участь може лише підсилити позицію Довженко-Центру", – доповнили вони.

Команда Довженко-Центру також зазначила, що Олена Гончарук повністю підтримує позов і її участь має посилити позицію Довженко-Центру. Представник Держкіно мав зауваження щодо залучення Олени Гончарук та взяв час на вивчення цього питання. Враховуючи це, суддя перенесла засідання на 20 грудня.

Кінематографісти провели акцію підтримки Довженко-Центру / Фото Лізи Акулової

"Довженко в гніві" – акція на підтримку Довженко-Центру

Під час судового засідання активні представники спільноти виступили проти нелегітимних дій Держкіно та провели акцію підтримки Довженко-Центру та конкурс плакатів.

Учасники акції зробила різні плакати із портретами Олександра Довженка та інших видатних кінодіячів, від імені яких звучить заклик зупинити злочинні дії: "Параджанов злий на Держкіно", "Миколайчук не простить ліквідацію Центру Довженка", "Довженко в гніві" та інші. Також частина учасників одягла "маски" з обличчям Олександра Довженка, щоби символічно зазначити його підтримку, бо кіноспільнота діє виключно в інтересах збереження та розвитку українського кіно, на відміну від офіційних представників влади.

Співорганізаторами акції та конкурсу плакатів виступили Гільдія режисерів України та команда Довженко-Центру з активним залученням всієї кіноспільноти. Організатори нагадали, що шлях до скасування реорганізації через суд тривалий, тому закликали всіх продовжувати тримати справу на громадському контролі.

Кінематографісти провели акцію підтримки Довженко-Центру / Фото Лізи Акулової