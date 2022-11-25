Національна спілка кінематографістів України оприлюднила відкритий лист про відповідальність чинної Голови Державного агентства України з питань кіно Марини Кудерчук за поглиблення кризи в українському кінематографі. До листа приєдналися інші кіноорганізації, зокрема Спілка кінокритиків України, Українська гільдія режисерів та інші.

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Кінематографісти вимагають звільнити голову Держкіно

У Листі перелічені факти, які свідчать про непрофесійність і невідповідність займаній посаді Голови Держкіно Марини Кудерчук, а також недобросовісні дії в якості державного службовця категорії "А". З метою подолання кризи кіноспільнота висунула свої вимоги, зокрема про відставку чинної Голови Держкіно та її заступників.

Лист адресований:

Президенту України Володимиру Зеленському,

Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю,

Голові Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микиті Потураєву,

Міністру культури та інформаційної політики України Олександру Ткаченку

Голові Національного агентства України з питань державної служби Алюшиній Наталії.

Фактами, які стали підставою для написання Листа стали:

Неефективне використання із порушенням законодавства коштів державного бюджету, спрямованих на державну підтримку кінематографії;

Перешкоджання участі національних фільмів на міжнародних кінофестивалях;

Порушення прав і законних інтересів іноземних виробників, залучених місцевими суб’єктами кінематографії до зйомок в Україні;

Так звана "реорганізація" Довженко-Центру, яка загрожує знищенням культурної інституції.

Підписанти вимагають:

Відправити у відставку керівництво Держкіно;

Скасувати Наказ Держкіно №100 про "реорганізацію"Довженко-Центру;

Призначити на посаду генеральної директорки Довженко-Центру Олену Гончарук;

Надати Довженко-Центру статус Національного фонду фільмів;

Зібрати погоджувальний круглий стіл з представниками влади і українських кіноорганізацій з персональним членством щодо призначення компетентного і доброчесного керівництва Держкіно.

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