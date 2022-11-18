Алферов наголосив, що крок Держкіно, що став несподіваним для спільноти, "не є елементом якоїсь гри, а викликаний власним бажанням врятувати Центр". За його словами, Центр перетворився із цвинтаря на храм кіно.

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Як Алферов прокоментував своє призначення в. о. директора Довженко-Центру

Алферов зазначив, що має намір домогтися скасування наказу про реорганізацію і зупинити будь-які інші спроби її провести. Крім того, він вважає Олену Гонтарук переможницею конкурсу і каже, що зробить все від себе можливе аби її призначили на цю посаду, офіційно підписавши контракт.

Нагадаю, що я лише виконувач обов`язків. Для захисту колекції Довженко-Центру, я маю намір добитися надання йому статусу як "національного"; визнання нарешті Довженко-Центру Державним фондом фільмів – як інституції, що фахово і практично з 1994 року здійснює архівну та науково-дослідницьку діяльність з розвитку фільмофонду, відновлення, реставрування та збереження творів національної кіноспадщини,

– написав Алферов.

Алферов впевнений, що потрібно терміново розробити нормативну базу для функціонування фонду фільмів і залученням міжнародних експертів. "І найголовніше – зберегти фінансову підтримку з державного бюджету на період війни та 2 роки після", – зазначив він.

Реакція кіноспільноти на призначення Алферова

За словами режисерки Ірини Цілик, скандал довкола Довженко-Центру не вщухає, а лише розгоряється. "В новій серії кінологиня Юлія Каждан уже "звільняється" з посади, не встигнувши проявити своїх талантів кризової менеджерки. І тут на в.о. керівника Довженко-Центру раптом призначено кінокритика Андрія Алфьорова".

Цілик зазначила, що поки не береться судити Алферова, але наголосила, що він співпрацював з "хорошими росіянами" під час гарячої фази війни. Також вона поставила питання, яке цікавить також інших кінорежисерів та кінорежисерок – "На яких підставах від посади директорки знову усунуто Олену Гончарук, якщо вона чесно виграла конкурс минулого року? Чому Алфьоров погодився на таку комбінацію? І чи він справді є достатньо переконливим культурним та кризовим менеджером, аби були підстави довіряти кінокритику управління такою складною і важливою інституцією?".

Втім, Алферов написав, що "агресивні випади на мою адресу окремих лубочних патріотів, яки видають власні страхи за любов до України, я навіть коментувати не буду".

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