На початку листопада Держкіно відсторонило Олену Гончарук від виконання обовʼязків в.о. генеральної директорки "Довженко-Центру". Натомість призначило Юлію Каждан, яка має досвід у бухгалтерській справі та в роботі з кінологічним центром, що надає послуги дресирування собак, готелю для чотирилапих та зоопсихологів.

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Як Юлію Каждан зустріли біля "Довженко Центру": відео

За словами Олени Гончарук, "Довженко Центр" побоюється, як відбуватиметься так звана реорганізація, а також що буде із напрацюваннями державного фільмофонду України надалі.

8 листопада команда "Довженко Центру" та журналісти зустрілися біля дверей кіноархіву з Юлією Каждан та заступником голови Держкіно Максимом Александровим.

Немає підстав вас пускати. Це не ваше робоче місце,

— заявила від імені колег програмна менеджерка "Довженко-Центру" Маріанна Танська при зустрічі із Каждан.

Головна мистецтвознавиця Музею кіно Марина Скирда заявила: "Якщо ви не мали досвіду роботи в інституціях, що займаються спадщиною, і не маєте досвіду роботи кризового менеджменту от саме в таких інституціях, то, власне, як саме ви бачите тут свою місію?". Юлія Каждан відповіла, що у її обовʼязки, відповідно до наказу Держкіно, входить зробити фінансовий та юридичний аналіз установи, а термін її повноважень лише до 31 грудня 2022 року.

Як повідомило Суспільне Культура, керівник кіноархіву Олександр Телюк зауважив, що "є підстави вважати, що колекцію хочуть вивезти, а будівлю віддати під приватизацію". У Центрі вважають, що Держкіно не має права проводити таку "експертну оцінку", лише "звірку наявності колекції".

Команда "Довженко Центру" не впустило Юлію Каждан до приміщення: дивіться відео, як це було