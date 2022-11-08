В начале ноября Госкино отстранило Елену Гончарук от исполнения обязанностей и.о. генерального директора "Довженко-Центра". Назначила Юлию Каждан, имеющую опыт в бухгалтерском деле и в работе с кинологическим центром, предоставляющей услуги дрессировки собак, гостиницы для четырехлапых и зоопсихологов.

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Как Юлию Каждан встретили возле "Довженко Центра": видео

По словам Елены Гончарук, "Довженко Центр" опасается, как будет происходить так называемая реорганизация, а также, что будет с наработками государственного фильмофонда Украины в дальнейшем.

8 ноября команда "Довженко Центра" и журналисты встретились у дверей киноархива с Юлией Каждан и заместителем председателя Госкино Максимом Александровым.

Нет оснований вас пускать. Это не ваше рабочее место,

— заявила от имени коллег программная менеджерка "Довженко-Центра" Марианна Танская при встрече с Кажданом.

Главная искусствовед Музея кино Марина Скирда заявила: "Если вы не имели опыта работы в институциях, занимающихся наследием, и не имеете опыта работы кризисного менеджмента вот именно в таких институциях, то, собственно, как именно вы видите здесь свою миссию?". Юлия Каждан ответила, что в ее обязанности, согласно приказу Госкино, входит сделать финансовый и юридический анализ учреждения, а срок его полномочий только до 31 декабря 2022 года.

Как сообщило Общественное Культура, руководитель киноархива Александр Телюк отметил, что "есть основания полагать, что коллекцию хотят вывезти, а здание отдать под приватизацию". В Центре считают, что Госкино не имеет права проводить такую "экспертную оценку", только "сверку наличия коллекции".

Команда "Довженко Центра" не пустила Юлию Каждан в помещение: смотрите видео, как это было