Ни для кого не секрет, что украинский кинематограф много лет был под влиянием русского. К нам приезжали актеры из России, которых "носили на руках". Об этом не раз заявляли украинские звезды: Ольга Сумская, Тарас Цымбалюк, Наталья Денисенко и другие.

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Они отмечали, что у россиян были лучшие условия труда и преимущество главных ролей. В частности, Римма Зюбина призналась, что гонорары были в разы больше, и это не могло не огорчать.

Римма Зюбина о гонорарах россиян в Украине и украинском кинематографе

В интервью ТВОЕ звезда "Гнезда горлицы" осудила украинских продюсеров, которые до войны активно сотрудничали с россиянами. Она также считает, что после победы российские актеры могут вернуться в Украину и будут оправдываться. "Есть вариант, что появятся "хорошие россияне", которые снимались у нас раньше во всех сериалах. Будут въездными и будут рассказывать, как они были против Путина. Например, Ахеджакова для меня просто человек Вселенной с позицией, но она не ездит сниматься в такие сериалы. А промолчавшие…".

Когда россияне снимались в украинских проектах, то получали гораздо более высокие гонорары, чем украинцы. По словам Риммы, это было унижением.

Это всегда было огромное унижение, что их съемочный день стоил пять тысяч долларов, а ты работаешь за 500. Тебе дают котлету, а им кусок мяса,

– поделилась Зюбина.

В этом актриса обвинила украинских продюсеров, которые сейчас перекрасились: "Кто это все делал? Это делали украинские продюсеры. И очистки этих продюсеров не происходит. Все перекрасились. Они любят деньги".

Римма Зюбина посоветовала всем украинским актерам изучать английский язык, ведь так мы сможем выйти на европейский рынок. "Актер без знания языка нигде и никому не нужен. И английский поможет только во время общения на съемочной площадке, а если ты снимаешься в Италии, то должен знать итальянский, а во Франции — французский. Это мы только с хлебом и солью встречали россиян. Поляки держатся своих, рынок держат закрытым. Немцы берут своих. Все защищают своих, свой рынок. А по нашим до войны топтались. И мы научились говорить по-русски так, чтобы не отличаться от москвичей. Это отвратительно".

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Актриса вспомнила также об одиозной Оксане Байрак – украинском продюсере и режиссере, которая оконфузилась своей пророссийской позицией. Она молчит о войне и ни разу не осудила преступления России против Украины. "Мне обидно, грустно. Когда мы начинали работать, то не было так. Мне очень болезненно терять людей. Не знаю, что говорить", – отметила Зюбина.



Римма Зюбина / Фото из инстаграммы актрисы

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