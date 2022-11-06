Евгений заверил, что сдать экзамен по украинскому языку было несложно. Артист хорошо знает ее, но стремится достичь такого уровня, чтобы говорить свободно.

Читайте также Это не показуха, – армянин Арзуманян из "бешеной свадьбы" назвал себя украинским националистом

Евгений Сморыгин получит паспорт гражданина Украины

Я хочу получить украинское гражданство, потому что здесь моя семья, здесь мои дети, здесь моя жена-украинка. И поэтому я считаю, что я должен быть украинцем,

– сказал Евгений.

43-летний актер "Дизель шоу" и сериала "Папаньки" рассказал, как проходил экзамен по украинскому языку. "Ты приходишь в класс в университете. Маленький класс, компьютер, камера перед тобой. Есть задачи, которые ты выполняешь. Очень легко было для меня. Ну, например, задача: есть фотография, на ней семья на пикнике, и ты описываешь, что там происходит. Все записывает камера. Или же еще такая задача: есть рассказ, в котором некоторых слов не хватает. И ты пишешь, подставляешь те слова, которые считаешь нужным. Нетрудно было. На все обо всем есть 1 час. И для уровня на получение гражданства я составил».

Евгений поделился, что смотрит фильмы и сериалы только на украинском языке. Он учит украинский во время работы и для нее: "Еще очень хорошая есть у нас практика. Есть сериал "На троих". Он выходит на ICTV. Но канал заказал перевести с русского все 8 сезонов на украинский. И поэтому я перевожу онлайн, себя слышу, как я говорю. И сидит работник, исправляющий нас всех. И это очень хорошая практика. Ты работаешь, и в это время учишь украинский язык".

Любопытно. Данные опроса Gradus Research свидетельствуют, что 57% украинцев стали больше общаться или полностью перешли на государственный язык после полномасштабного вторжения.