Сейчас Арам Арзуманян продолжает сниматься в популярном украинском сериале "Бешеные соседи". Кроме того, он не перестает участвовать в спектаклях, благотворительных тренировках и футбольных матчах.

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Арам Арзуманян назвал себя "украинским националистом"

В интервью ЖВЛ актер подчеркнул, что чувствует себя абсолютно украинцем.

Я стал украинским националистом. Я полностью перешел на украинский после полномасштабного вторжения. В моем случае это не показуха. Мне нравится быть полностью украинцем,

– сказал Арзуманян.

Звезда "Бешеной свадьбы" также поделился, как быстро перейти на украинский, если постоянно говорил по-русски. "Я хочу обратиться к тем, кто говорит, что трудно перейти на украинский язык. Поверьте мне, армянину, который вырос в Запорожском крае, где все общались на русском, – перейти на украинский легко. Чтобы ты хотел сердцем. Просто читайте вслух украинские книги", – поделился актер.

Неудивительно, что Арзуманян получает предложения работы от россиян, как и многие украинские звезды. Однако так же отказывается из-за четкой позиции: "С россиянами дела больше не будет".

"Мне пишут: "Это платформа интернет, но съемки в Москве". Я пишу сразу: "Я же вам ответил уже". Отписывают: "Я вас не понимаю". Неужели у вас хватает наглости такое писать. Возможно, думают, если я армянин, так мне все равно", – подчеркнул он.



Арам Арзуманян / Фото с инстаграма знаменитости

Напомним, недавно украинской актрисе Анне Кошмал предложили выступить в России. Что ответила звезда – читайте по ссылке.