Зараз Арам Арзуманян продовжує зніматися у популярному українському серіалі "Скажені сусіди". Крім того, він не перестає брати участь у виставах, благодійних тренуваннях та футбольних матчах.

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Арам Арзуманян назвав себе "українським націоналістом"

В інтерв’ю ЖВЛ актор наголосив, що відчуває себе абсолютно українцем.

Я став українським націоналістом. Я повністю перейшов на українську мову після повномасштабного вторгнення. У моєму випадку це не показуха. Мені подобається бути повністю українцем,

– сказав Арзуманян.

Зірка "Скаженого весілля" також поділився, як швидко перейти на українську, якщо постійно розмовляв російською. "Я хочу звернутися до тих, хто каже, що важко перейти на українську мову. Повірте мені, вірменину, який виріс у Запорізькому краї, де всі спілкувалися російською, – перейти на українську легко. Аби ти хотів серцем. Просто читайте вголос українські книжки", – поділився актор.

Не дивно, що Арзуманян отримує пропозиції роботи від росіян, як і чимало українських зірок. Однак так само відмовляється через чітку позицію: "З росіянами справи більше не буде".

"Мені пишуть: "Це платформа інтернет, але зйомки в Москві". Я пишу відразу: "Я ж вам відповів уже". Відписують: "Я вас не розумію". Невже у вас вистачає нахабства таке писати. Можливо, думають, якщо я вірменин, то мені все одно", – наголосив він.



Арам Арзуманян / Фото з інстаграму знаменитості

Нагадаємо, нещодавно українській актрисі Анні Кошмал запропонували виступити в Росії. Що відповіла зірка – читайте за посиланням.