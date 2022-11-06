Євген запевнив, що скласти іспит з української мови було нескладно. Артист добре знає її, але прагне досягти такого рівня, аби розмовляти вільно.

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Євген Сморигін отримає паспорт громадянина України

Я хочу отримати українське громадянство, тому що тут моя родина, тут мої діти, тут моя дружина-українка. І тому я вважаю, що я повинен бути українцем,

– сказав Євген.

43-річний актор "Дизель шоу" та серіалу "Папаньки" розповів, як проходив іспит з української мови. "Ти приходиш до класу в університеті. Маленький клас, комп’ютер, камера перед тобою. Є завдання, які ти виконуєш. Дуже легко було для мене. Ну, наприклад, завдання: є фотографія, на ній родина на пікніку, і ти описуєш, що там відбувається. Все записує камера. Або ж ще таке завдання: є розповідь, у якій деяких слів не вистачає. І ти пишеш, підставляєш ті слова, які вважаєш за потрібне. Неважко було. На все про все є 1 година. І для рівня на отримання громадянства я склав".

Євген поділився, що дивиться фільми та серіали тільки українською мовою. Він вчить українську під час роботи й для неї: "Ще дуже гарна є у нас практика. Є серіал "На трьох". Він виходить на ICTV. Але канал замовив перекласти з російської всі 8 сезонів на українську. І тому я перекладаю онлайн, себе чую, як я говорю. І сидить працівник, який виправляє нас всіх. І це дуже гарна практика. Ти працюєш, і в цей час вчиш українську мову".

Цікаво. Дані опитування Gradus Research свідчать, що 57% українців стали більше спілкуватися або ж повністю перейшли на державну мову після повномасштабного вторгнення.