Алферов подчеркнул, что ставший неожиданным для сообщества шаг Госкино "не является элементом какой-то игры, а вызван собственным желанием спасти Центр". По его словам, Центр превратился из кладбища в храм кино.

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Как Алферов прокомментировал свое предназначение и. о. директора Довженко-Центра

Алферов отметил, что намерен добиться отмены приказа о реорганизации и остановить какие-либо другие попытки ее провести. Кроме того, он считает Елену Гонтарук победительницей конкурса и говорит, что сделает все возможное, чтобы ее назначили на эту должность, официально подписав контракт.

Напомню, что я только исполняющий обязанности. Для защиты коллекции Довженко-Центра, я намерен добиться придания ему статуса как "национального"; признание наконец Довженко-Центра Государственным фондом фильмов – как института, профессионально и практически с 1994 года осуществляющего архивную и научно-исследовательскую деятельность по развитию фильмофонда, восстановление, реставрирование и сохранение произведений национального кинонаследия,

– написал Алферов.

Алферов уверен, что необходимо срочно создать нормативную базу для функционирования фонда кинофильмов и привлечением интернациональных профессионалов. "И самое главное – сохранить финансовую поддержку из государственного бюджета на период войны и 2 года после", – отметил он.

Реакция киносообщества на назначение Алферова

По словам режиссера Ирины Цылик , скандал вокруг Довженко-Центра не утихает, а только разгорается. "В новой серии кинологиня Юлия Каждан уже "освобождается" от должности, не успев проявить своих талантов кризисной менеджерки. И здесь на и.о. руководителя Довженко-Центра вдруг назначена кинокритика Андрея Алферова".

Целик отметила, что пока не берется судить Алферова, но подчеркнула, что он сотрудничал с "хорошими россиянами" во время горячей фазы войны. Также она задала вопрос, который интересует также других кинорежиссеров и кинорежиссеров – "На каких основаниях от должности директора снова устранена Елена Гончарук, если она честно выиграла конкурс в прошлом году? Почему Алферов согласился на такую комбинацию? И действительно ли он достаточно убедителен культурным и кризисным менеджером, чтобы были основания доверять кинокритику управления таким сложным и важным институтом?".

Впрочем, Алферов написал, что "агрессивные выпады в мой адрес отдельных лубочных патриотов, выдающих собственные страхи за любовь к Украине, я даже комментировать не буду".

Что известно о скандале вокруг Довженко-Центра: коротко о главном