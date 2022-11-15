Госкино приостановило действие приказа о реорганизации Довженко-Центра до завершения экспертной оценки коллекций Центра, проведение полного аудита его деятельности и избрание нового руководителя. Об этом они сообщили в фейсбуке, передает 24 канал.

Читайте также Украинская Киноакадемия выступила против произвола по Довженко-Центру

Реорганизацию Довженко-Центра решили остановить

Заявление Александра Ткаченко

15 ноября Ткаченко инициировал совещание с руководством Госкино, Довженко-Центра, представителями Офиса Президента и депутатами по урегулированию ситуации. На ней решили:

оставить фонд и музей в нынешнем статусе как целостный имущественный комплекс;

назначить прозрачный конкурс на должность директора Довженко-Центра;

обратиться в Госаудит по поводу проведения полноценного аудита Довженко-Центра;

начать процесс предоставления Довженко-Центру статуса национального де-юре (не только в названии, но и фактически); это должно обезопасить использование его имущества не по назначению;

решить вопрос реорганизации государственного предприятия в государственную организацию, что позволит Довженко-Центру работать по профилю как музей и архив;

создать межведомственную рабочую группу для экспертного оценивания музейных ценностей Довженко-Центра.

Ткаченко также напомнил, что уже год Госкино Украины не подчиняется Министерству культуры и информационной политики Украины.

Совещание по реорганизации Довженко-Центра 15 ноября / Фото из фейсбука Александра Ткаченко

Заявление Госкино

Госкино подтвердило информацию и написало, что приостанавливает действие приказа от 05.08.2022 №100 о реорганизации ГП "Национальный центр Александра Довженко" до завершения экспертной оценки коллекций Центра, проведение полного аудита его деятельности и избрание нового руководителя.

Там также отметили, что инициировано проведение экспертной оценки коллекций Центра. Госкино уже получили предложения в состав комиссии от Государственной архивной службы Украины, Министерства юстиции Украины, также ожидаются кандидаты от Министерства культуры и информационной политики Украины, которые готовят соответствующее письмо.

Госкино ждет предложения кандидатов от Довженко-Центра в состав комиссии по проведению экспертизы и уже обращались в Центр с официальным письмом по этому поводу, а также предлагает Общественному совету при Госкино подать своих кандидатов в состав этой комиссии", – говорится в заявлении.

Таким образом, хотят создать межведомственную рабочую группу для экспертной оценки музейных ценностей Довженко-Центра.

Борьба за Довженко-Центр: коротко о главном