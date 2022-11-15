Держкіно призупинило дію наказу щодо реорганізації Довженко-Центру до завершення експертної оцінки колекцій Центру, проведення повного аудиту його діяльності та обрання нового керівника. Про це вони повідомили у фейсбуці, інформує 24 канал.
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Реорганізацію Довженко-Центру вирішили зупинити
Заява Олександра Ткаченка
15 листопада Ткаченко ініціював нараду з керівництвом Держкіно, Довженко-Центру, представниками Офісу Президента та депутатами стосовно врегулювання ситуації. На ній вирішили:
- залишити фонд і музей в нинішньому статусі — як цілісний майновий комплекс;
- призначити прозорий конкурс на посаду директора Довженко-Центру;
- звернутися до Держаудиту щодо проведення повноцінного аудиту Довженко-Центру;
- розпочати процес надання Довженко-Центру статусу національного де-юре (не лише в назві, але й фактично); це має убезпечити використання його майна не за призначенням;
- розв'язати питання реорганізації державного підприємства в державну організацію, що дозволить Довженко-Центру працювати за профілем як музей та архів;
- створити міжвідомчу робочу групу для експертного оцінювання музейних цінностей Довженко-Центру.
Ткаченко також нагадав про те, що вже рік Держкіно України не підпорядковується Міністерству культури та інформаційної політики України.
Нарада щодо реорганізації Довженко-Центру 15 листопада / Фото з фейсбуку Олександра Ткаченка
Заява Держкіно
Держкіно підтвердило інформацію і написало, що призупиняє дію наказу від 05.08.2022 №100 щодо реорганізації ДП "Національний центр Олександра Довженка" до завершення експертної оцінки колекцій Центру, проведення повного аудиту його діяльності та обрання нового керівника.
Там зазначили також, що ініційовано проведення експертної оцінки колекцій Центру. "Держкіно вже отримали пропозиції до складу комісії від Державної архівної служби України, Міністерства юстиції України, також очікуються кандидати від Міністерства культури та інформаційної політики України, які готують відповідний лист.
Держкіно чекає на пропозиції кандидатів від Довженко-Центру до складу комісії з проведення експертизи та вже зверталися до Центру з офіційним листом щодо цього, а також пропонує Громадській раді при Держкіно подати своїх кандидатів до складу цієї комісії", – йдеться у заяві.
Таким чином, хочуть створити міжвідомчу робочу групу для експертної оцінки музейних цінностей Довженко-Центру.
Боротьба за Довженко-Центр: коротко про головне
- У середині серпня Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. У найбільшому національному кіноархіві, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно, це назвали ліквідацією.
- Пізніше українці створили петицію про скасування реорганізації Довженко-Центру, а Олександр Ткаченко заявив, що він проти "ліквідації та нехтування кіноспадщиною".
- 2 листопада Держкіно відсторонило від виконання обов'язків в. генеральної директорки Олену Гонтарук, а натомість призначили Юлію Каждан, яка має досвід у бухгалтерській справі та в роботі з кінологічним центром, що надає послуги дресирування собак, готелю для чотирилапих та зоопсихологів. 8 листопада команда Довженко-Центру не впустила нову очільницю до приміщення.
- 10 листопада, у приміщення Довженко-Центру працівники поліції, прокуратури та СБУ навідалися з обшуками. Вони тривали близько 7 годин. У Довженко-Центрі зазначили, що слідчі вилучили печатку підприємства та флешку з бухгалтерськими документами, не надавши обґрунтованих пояснень мети своїх дій. На цьому вони не зупинилися, й 11 листопада продовжили обшуки.
- Українська Кіноакадемія зазначила, що "процедура призначення генерального директора Довженко-Центру мала так само всі ознаки порушення законів – абсолютно коректні підсумки голосування членів конкурсної комісії були скасовані без найменших на те причин".
- 12 листопада небайдужі вийшли на мітинг перед будівлею Довженко-Центру із гаслом "Руки геть від Довженко-Центру".