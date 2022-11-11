Українська кіноспільнота глибоко обурена рішеннями Держкіно реорганізувати, за їхніми словами, ліквідувати, Національний центр Олександра Довженка. Про це написала Українська Кіноакадемія на своїй сторінці у фейсбуці.

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Українська Кіноакадемія виступила на захист Довженко-Центру

Українська Кіноакадемія зазначила, що наступ на Довженко-центр не зупиняє ні постанова профільного парламентського комітету, ні петиція до Кабінету міністрів, яка зібрала понад двадцять тисяч підписів, ні протестні звернення громадськості, найшанованіших і найавторитетніших митців.

У заяві професіоналів у галузі кіно йдеться про те, що такі дії можновладців є "безконтрольними й відверто брутальними", а також там заявили про те, що відбувається цинічне ігнорування демократичних норм нашого життя.

Перед нами ворог, який використовує як першорядні інструменти культурно-інформаційного впливу. Натомість дії Держкіно щодо Довженко-центру прогнозовано призведуть до нищення однієї з найважливіших культурних інституцій в Україні,

– заявляє Українська Кіноакадемія.

З чого все почалося

У середині серпня Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. У найбільшому національному кіноархіві, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно, це назвали ліквідацією, як ми вже згадували вище.

Пізніше українці створили петицію про скасування реорганізації Довженко-Центру, а Олександр Ткаченко заявив, що він проти "ліквідації та нехтування кіноспадщиною".

2 листопада Держкіно відсторонило від виконання обов'язків в. генеральної директорки Олену Гонтарук, а натомість призначили Юлію Каждан, яка має досвід у бухгалтерській справі та в роботі з кінологічним центром, що надає послуги дресирування собак, готелю для чотирилапих та зоопсихологів. 8 листопада команда Довженко-Центру не впустила нову очільницю до приміщення.

Українська Кіноакадемія зазначила, що "процедура призначення генерального директора Довженко-Центру мала так само всі ознаки порушення законів – абсолютно коректні підсумки голосування членів конкурсної комісії були скасовані без найменших на те причин".

Вона доповнила, що робота Держкіно сьогодні викликає надто багато запитань і сумнівів, адже "за період повномасштабного вторгнення до України ми не зауважуємо жодних кроків профільної державної інституції з поновлення кіновиробництва в Україні та захисту кінематографістів, котрі опинилися без роботи й без розуміння, як діяти за зупинки розпочатих проєктів, як співпрацювати з європейськими фондами".

Нагадаємо, у четвер, 10 листопада, у приміщення Довженко-Центру працівники поліції, прокуратури та СБУ навідалися з обшуками. Вони тривали близько 7 годин. У Довженко-Центрі зазначили, що слідчі вилучили печатку підприємства та флешку з бухгалтерськими документами, не надавши обґрунтованих пояснень мети своїх дій. На цьому вони не зупинилися, й 11 листопада продовжили обшуки.