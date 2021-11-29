MovieMaker – американское профессиональное издание, посвященное кино и киноиндустрии, с особым акцентом на независимом кино. Его основал Тимоти Рис в 1993 году, а штаб-квартира находится в Лос-Анджелесе, Калифорния.
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В рейтинг MovieMaker вошли такие знаковые фестивали, как:
- Show Me Shorts Film Festival (Новая Зеланадия);
- Tampere Film Festival (Финляндия);
- Palm Springs International Film Festival (США);
- Festival du court métrage de Clermont-Ferrand (Франция);
- Vienna Shorts (Австрия);
- Internationale Kurzfilmtage Winterthur (Швейцария) и другие.
Что известно о KISFF
Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов KISFF – ежегодный кинофестиваль короткометражных фильмов, существующий с 2011 года. С тех пор, несмотря на объективные и субъективные обстоятельства, мероприятие проходит ежегодно в Киеве.
Фестиваль является независимой негосударственной организацией, организующей конкурсную программу, представляет тематические и ретроспективы, лекции, мастер-классы и образовательные программы, а также стремится интегрировать наиболее перспективных украинских режиссеров и их короткометражные фильмы в мировые фестивальные круги.