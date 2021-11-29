Киевский фестиваль короткометражных фильмов вошел в Топ-20 рейтинга MovieMaker Magazine

KISFF, или Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов, вошел в 20 лучших фестивалей короткого метра в мире по версии американского издания MovieMaker Magazine. Мероприятие проходит при поддержке Госкино Украины.

MovieMaker – американское профессиональное издание, посвященное кино и киноиндустрии, с особым акцентом на независимом кино. Его основал Тимоти Рис в 1993 году, а штаб-квартира находится в Лос-Анджелесе, Калифорния.

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В рейтинг MovieMaker вошли такие знаковые фестивали, как:

Show Me Shorts Film Festival (Новая Зеланадия);

Tampere Film Festival (Финляндия);

Palm Springs International Film Festival (США);

Festival du court métrage de Clermont-Ferrand (Франция);

Vienna Shorts (Австрия);

Internationale Kurzfilmtage Winterthur (Швейцария) и другие.

Что известно о KISFF

Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов KISFF – ежегодный кинофестиваль короткометражных фильмов, существующий с 2011 года. С тех пор, несмотря на объективные и субъективные обстоятельства, мероприятие проходит ежегодно в Киеве.

Фестиваль является независимой негосударственной организацией, организующей конкурсную программу, представляет тематические и ретроспективы, лекции, мастер-классы и образовательные программы, а также стремится интегрировать наиболее перспективных украинских режиссеров и их короткометражные фильмы в мировые фестивальные круги.

Основная задача фестиваля состоит в