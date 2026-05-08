Время объединяться, – большое интервью с военными и актерами о фильме "КИЛЛХАУС", мобилизации, героях на фронте

"КИЛЛХАУС" Любомира Левицкого уже называют одним из самых амбициозных украинских фильмов о войне, сравнивают с американскими боевиками. В этой ленте снялись не только профессиональные актеры, но и люди, которые ежедневно видят войну не на экране, а в реальной жизни. В кадре видим военнослужащих Третьего армейского корпуса, бойцов ГУР, СБУ, ветеранов и актеров, которые во время работы над лентой буквально жили в атмосфере реальной боевой операции.

Для кого-то из них этот проект стал точкой внутреннего перелома. Кто-то с помощью него пытался зафиксировать опыт этой войны для нового поколения, которое будет смотреть "КИЛЛХАУС" так же, как мы в детстве смотрели культовые боевики.

24 Канал пообщался с военными и актерами, которые стали частью фильма "КИЛЛХАУС". О современном украинском кино и его миссии, мобилизации, фронте, лидерстве и многом другом – читайте далее в интервью.

Денис Капустин, военнослужащий Третьего армейского корпуса, батальон беспилотных систем 3 ОШБр, рота тяжелых бомберов

Вы сыграли одну из главных ролей в "КИЛЛХАУС", а после завершения съемок мобилизовались в Третий армейский корпус – именно того подразделения, с которым познакомились на площадке. Решение о мобилизации приняли еще до съемок или уже во время работы над фильмом?

Решение о мобилизации я принял еще до съемок, а уже во время работы над "КИЛЛХАУС" окончательно определился с подразделением. Третий армейский корпус – это одновременно и рациональный выбор, и внутреннее ощущение. "Тройку" я увидел изнутри: работали вместе на площадке, тренировался вместе с бойцами. Это очень близко мне по духу и философии.



Денис Капустин / Кадр из фильма "КИЛЛХАУС"

Сержант "Гранит", который также снимался в фильме и занимался моим обучением, как-то сказал очень точную фразу: "Я человек, который любит шутить, но когда доходит до работы – умею становиться очень серьезным". И это полностью совпало с моим собственным отношением.

Я просто хотел эффективно выполнять задачи рядом с людьми, которые действительно знают, что делают.

Насколько ваша нынешняя служба соответствует тому, что вы делали на съемочной площадке? Это совсем разные задачи и позиции?

Мой персонаж в фильме – командир роты ударных беспилотников, который планирует операции и в конце концов идет на штурм. В реальной жизни я являюсь членом экипажа тяжелых бомберов ББС 3 ОШБр. Работаю с "Вампирами".

Сначала прошел "наземку": обслуживание борта, подготовку к вылетам, саперное дело. Сейчас перехожу на позицию оператора – учусь пилотировать и получаю сертификат.

В штурмы не планирую, и потребности в этом нет. Риск на фронте есть всегда – нас к этому готовят. Но задачи принципиально другие.



Денис Капустин / Кадр из фильма "КИЛЛХАУС"

Все, что зрители видят в кадре, – на 100% настоящее. Это реальные боевые механизмы, которые уже использовались на фронте. До съемок вы имели опыт работы с оружием или учились уже на площадке?

Вся техника и снаряжение в фильме настоящие – были в боях, хоть и списаны. В кадре – реальные военнослужащие и ветераны, которые знают, что такое бой и окоп. Именно это дает эффект документальности, хотя "КИЛЛХАУС" – художественный фильм, и большинство ситуаций в нем вымышлены. Исключение – эпизод со спасением гражданских дронами.

Нас с Сергеем Стрельниковым, который играл командира "Сову", готовили специалисты ЦСО "А": обращение с оружием, стрельба, зачистки, работа в паре, гранаты. FPV я осваивал в школе управления дронами Третьего армейского корпуса, которая, как и сам фильм, называется "КИЛЛХАУС".

Как коллеги отнеслись к вашему решению мобилизоваться?

С уважением, поддержкой и пониманием. Мне было очень приятно слышать, что они хотели, чтобы я остался. Это подчеркивало мою ценность и как актера, и как режиссера.

Быстро ли адаптировались к новой реальности в армии?

Командир "Тройки" Андрей Билецкий создал в корпусе такую культуру, где ты сразу чувствуешь себя среди своих. Коллективы я видел разные. В актерской профессии есть нарциссизм, зависть, конкуренция. А здесь я впервые в жизни оказался в месте, где люди действительно делятся и заботятся друг о друге. Командир батальона трижды в день спрашивает, все ли хорошо. К сержанту можно обратиться с любым вопросом – даже глупым. Особенно на контрасте с тем совковым отношением, которое я видел на БОВП, здесь очень тепло. Очень.

В "Тройке" обучение не останавливается никогда – даже в расположении, в свободное время. Постоянно что-то изучаешь: системы сбросов, боевую подготовку, новые навыки. Организация подразделения построена так, что этот процесс непрерывный.



Денис Капустин / Кадр из фильма "КИЛЛХАУС"

С другой стороны, я достаточно адаптивный человек. Рекрутинговый центр, ВШК, прибытие в часть – это три совершенно разные реальности. Я слушал инструкторов, сержантов, опытных товарищей. Делаю это и сейчас. Пожалуй, именно желание учиться и стало главным в моей адаптации.

Кто из коллег на съемочной площадке вас больше всего поразил?

Невероятно поразил Сергей Стрельников. Это настоящий профессионал и человек, который очень внимательно и серьезно относится к своему делу.

Александра Сорока – очень талантливая актриса, которой я прогнозирую огромный успех. Валерий Величко – просто классный мужик и шикарный актер, с которым было невероятно приятно работать. Также огромным открытием для меня стали все военные.

Любомир Левицкий очень точно передал характеры и черты героев. Например, Андрей Белецкий в фильме фактически сыграл самого себя. Побратимы говорят, что он на экране такой же, как и в жизни: не бросает своих – как в сцене с Сидом. И служить в Третьей штурмовой, которую он создал, – это большая честь и ответственность.



Сергей Стрельников и Денис Капустин / Кадр из фильма "КИЛЛХАУС"

От многих зрителей можно услышать, что такого уровня в украинском кино еще не было. Какую роль, по вашему мнению, этот фильм играет для современного поколения?

Очень хочу, чтобы фильм донес главный месседж – время объединяться.

"Нет тебя, нет меня. Есть мы, и мы – единое целое".

Хочу, чтобы эта фраза, которая звучит в фильме, хотя бы подтолкнула людей к размышлениям о сотрудничестве, о soft skills, об умении отложить собственные недоразумения и объединяться ради общего дела.

Во-вторых, "КИЛЛХАУС" – это первый в Украине рекрутинговый фильм. И при этом он снят по очень высоким стандартам. Например, моя история – я снимался в фильме как актер, и как доброволец я пришел в "Тройку". Теперь прохожу путь военного. Хочу быть примером, который мотивирует. Как минимум – приобщаться к эффективным подразделениям.

Третий армейский корпус учит воевать, но если у тебя есть творческий потенциал – здесь тоже найдется место для тебя.

В моем детстве героями были персонажи Marvel, Наруто, Фродо Бэггинс. И я очень хочу, чтобы для нынешнего поколения героями стали боец Третьего корпуса, сотрудник СБУ или ГУР, родители, которые отказываются покинуть дочь, или жена которая отказывается оставлять мужа. Чтобы эти люди вызывали уважение и желание равняться на них. Кроме того, этот фильм – чествование работы наших воинов: их сотрудничества, спецопераций, личного выбора каждого.



Кадр из фильма "КИЛЛХАУС"

Билецкий, Буданов, Малыш в фильме – это символы сопротивления и профессионализма высочайшего уровня. И мне бы очень хотелось, чтобы эта лента осталась именно таким документом – живым и честным.

Кирилл Беркаль "Кирт", заместитель командира Третьего армейского корпуса

Кирилл, вы присоединились к команде фильма, от которого сейчас в восторге украинцы. "КИЛЛХАУС" уже называют украинским Голливудом. Чем вас зацепил этот проект?

Все началось с того, что мой боевой побратим, офицер ГУР с позывным "Техас", познакомил меня с режиссером Любомиром Левицким. Сначала мы записали интервью для его подкаста. И это, наверное, был один из самых искренних и легких разговоров в моей жизни. Потому что это было не интервью, а просто общение с другом. Впоследствии на съемочной площадке Любомир создал точно такую же атмосферу – легкую и настоящую. Никто не играл. Все были собой. И именно это захватило меня с самого начала.

Его идея заключалась в том, чтобы создать не просто кино, а фильм об украинском духе – несокрушимом, достойном, рыцарском. Показать настоящий цвет украинской нации. Это кино – о нас, о нашей воле, нашей войне и нашей победе.

Мы все вырастали на голливудских героях. Но сегодня время изменилось, и каждый из нас имеет возможность делать такие же героические поступки уже сейчас. Поэтому идея фильма была действительно очень сильной. И каждый из нас активно участвовал в процессе – от вычитки сценария до построения сцен.

Любомир работал так, как мы сейчас учим работать командиров. Он объяснял свой замысел, рассказывал, что именно хочет донести зрителю. А мы уже воспроизводили все так, как действовали бы в подобных ситуациях в реальной жизни.

В фильме вы фактически сыграли самого себя. Каким зрители видят вас на экране?

Да, в фильме я действительно играю самого себя – но с тех времен, когда был командиром батальона. Это такой собирательный образ из разных периодов жизни: Марьинка, Красногоровка, командование вторым батальоном "Азова", Военная школа имени Евгения Коновальца, сектор "С" во время обороны Мариуполя. В финальную версию фильма вошли не все сцены, которые мы снимали. Возможно, когда-то выйдет режиссерская версия.

Но зритель точно увидит очень важную командирскую дилемму: когда есть миссия, есть риск и есть подчиненный, который имеет собственное мнение и открыто не соглашается с командиром. Это сцена о лидерстве. Мы всегда учим личный состав прислушиваться к своим людям.



"Кирт" и Сергей Стрельников / Кадр из фильма "КИЛЛХАУС"

И замысел Любомира заключался в том, чтобы показать это через главного героя – Сову. Он всю жизнь четко придерживается приказов и инструкций, очень дисциплинированный. Но в определенный момент демонстрирует другую сторону этой дисциплины – способность проявить инициативу и отстоять собственное мнение.

Стоит отдельно сказать и о диалогах. Большинство текстов мы писали сами. Мы хотели сохранить режиссерский замысел Любомира, но адаптировать все под себя. Я предложил: давайте я скажу и сделаю все так, как вел бы себя в реальной жизни.

В этой сцене мы с Доком выступаем как комбат и заместитель комбата. Мы объясняем подчиненным риски, уже получили "на орехи" от начальства и прекрасно понимаем опасность для личного состава. Но в то же время видим уверенность подчиненного, который с нами не соглашается. И мы идем на этот риск: делегируем ему полномочия и берем ответственность на себя. Поэтому это очень сильная сцена о новом типе лидерства. И она в определенной степени противоречит классическим, особенно советским, подходам к командованию.

Вы прошли путь от добровольческих подразделений 2014 года до боев за Мариуполь в 2022-м, пережили плен и после освобождения снова вернулись к службе. В чем для вас ценность таких фильмов, как "КИЛЛХАУС"?

Я из того поколения, которое выросло на голливудских фильмах о славе и победе: "Цельнометаллическая оболочка", "Апокалипсис сегодня", "Взвод", "Слезы солнца", "Храброе сердце". Все эти герои очень сильно повлияли на мой характер и мировоззрение.

И когда Любомир рассказал о своем замысле – не просто популяризировать нашу милитарную культуру, а показать дух украинских военных, ребят из Сил обороны, которые ежедневно жертвуют собой ради общей цели, – меня это действительно захватило.

Любомиру удалось воссоздать тот самый дух, который я почувствовал после плена. Когда меня обменяли в сентябре 2022 года, я увидел, что украинская нация находилась на пике сплоченности. И именно это мы показываем в фильме.



Кирилл Беркаль "Кирт" / Кадр из фильма "КИЛЛХАУС"

Поэтому ценность "КИЛЛХАУС" в том, что это абсолютно уникальная лента. Аналогов ей действительно не было. Есть фильмы, которые акцентируют внимание на реконструкции боевых действий. Но это другое кино. Это лента для широкого зрителя, которая показывает настоящих героев – не только на экране, но и в жизни. Такого в мире еще никто не делал.

В армии вы являетесь одним из командиров, которые реально меняют систему подготовки, внедряют новые подходы и отходят от советских практик. Может ли "КИЛЛХАУС" мотивировать к службе людей, которые боятся мобилизации?

Я верю, что "КИЛЛХАУС" не просто будет мотивировать. Это история о лидерстве собственным примером – lead by example. Обычно такое кино снимают о героях прошлого.

Но сейчас Украина ведет реальную войну, и каждый имеет шанс сделать свою часть героических поступков – от самых маленьких до самых больших.

Поэтому этот фильм – действительно мощный мотиватор. Все, кто присоединился к его созданию, вложили в него себя: свой опыт, свой героизм, свой путь. Потому что это история борьбы не только с врагом, но и с собственными страхами и слабостями. История о желании становиться сильнее, чтобы защитить все, что мы любим.

Владимир Каминский, Международный легион ГУР МОУ

Владимир, в ленте вы сыграли самого себя и называете "КИЛЛХАУС" способом зафиксировать опыт войны для следующих поколений. Какой момент в фильме стал для вас самым эмоциональным?

Есть несколько сцен, на которые зритель мог даже не обратить особого внимания. Но я видел, каких организационных усилий и удачи стоило Любомиру и всей команде создать эти кадры. И именно осознание того, что на самом деле стояло за ними, буквально перехватывает дыхание уже во время просмотра готового фильма.



Владимир Каминский с побратимами / Кадр из фильма "КИЛЛХАУС"

В одном из комментариев вы говорили, что дети, которым сейчас 5 – 10 лет, будут смотреть "КИЛЛХАУС" в 20 – 25 так же, как ваше поколение когда-то смотрело боевики с Арнольдом Шварценеггером. Как, по вашему мнению, этот фильм повлияет на следующие поколения?

Любой молодой человек ищет ориентиры. Ищет ответы на вопрос: что хорошо, а что плохо. Каждый сознательно или подсознательно ищет своего героя, за которого можно зацепиться и на которого хочется равняться. Для моего поколения такими героями были персонажи боевиков 90-х и нулевых.

И если хотя бы одному ребенку в будущем этот фильм поможет найти себя или легче сориентироваться в жизни – значит, все было не зря.

Во время полномасштабной войны вышло немало фильмов о событиях в Украине. Есть ли среди них ленты, которые, по вашему мнению, уже сейчас фиксируют опыт войны для будущих поколений?

Еще в 2022 году я перестал смотреть боевики и военные фильмы. Когда этого стало слишком много в реальной жизни, для отдыха я перешел на мультфильмы.

Но я искренне хочу, чтобы украинское кино развивалось. И не только военное. Чем больше будет фильмов – тем больше среди них будет настоящих шедевров.

Хорошее кино помогает людям найти себя или не потеряться в хаосе. Особенно когда это кино светлое и ориентированное на будущее.

Как военные в целом относятся к фильмам о войне?

Военные очень разные. У каждого свое видение и собственный опыт. Но люди хотят, чтобы военные хорошо делали свою работу. И так же военные хотят, чтобы о них снимали качественное, глубокое кино, а не плоскую пропаганду. Мне кажется, команде "КИЛЛХАУС" это удалось.

Почему, по вашему мнению, важно привлекать к таким проектам действующих военных и ветеранов?

Любой шедевр состоит из деталей. А большие истории – из маленьких мелочей в кадре. Люди с реальным боевым опытом могут добавить очень много.

Как думаете, могут ли такие фильмы мотивировать людей мобилизоваться?

Каждый сам решает, как строить свою жизнь и какие решения принимать. Мы можем лишь поделиться своим опытом и рассказать собственную историю.

Павел Текучев, украинский актер театра и кино

Павел, в этом фильме вы работали вместе с действующими военнослужащими. Чем вам запомнился этот опыт?

Прежде всего это был абсолютно нетипичный опыт съемок. Это не была классическая работа над кинофильмом, потому что не было привычного ощущения съемочной площадки. В какой-то момент начало казаться, что мы находимся не на съемках, а внутри реальной военной операции. И это добавляло всему особой глубины и ответственности. Для меня было честью приобщиться к такому проекту – фильма о героизме и мужестве украинских военных и об Украине сегодня.

Самым ценным стал именно живой контакт с военнослужащими. Они активно включались в процесс, вносили правки буквально в каждый этап производства. И именно это сделало фильм значительно сильнее и реалистичнее.



Павел Текучев / Кадр из фильма "КИЛЛХАУС"

Расскажите больше о своем герое. Какие задачи он выполняет в фильме?

В ленте я сыграл контрразведчика, который предотвращает теракт в центре столицы. Во время работы над ролью я очень опирался на опыт военных, которые были рядом на площадке. Это были реальные бойцы – военнослужащие и представители СБУ, которые помогали мне максимально точно передать специфику профессии.

Они постоянно корректировали мои действия, подсказывали детали, и я регулярно сверялся с ними, чтобы быть уверенным в правдивости игры. Эта поддержка была для меня чрезвычайно важной. Благодаря этому волнение исчезло уже в первые часы работы, и я понял, что могу полностью положиться на этих людей. Параллельно я с огромным интересом изучал специфику работы спецназовцев и старался максимально быстро усвоить все нюансы.

Сергей Стрельников рассказывал, что очень внимательно прислушивался к советам военных и старался воплотить их на площадке. Уверена, вы тоже многому у них научились.

У меня с оружием было совсем немного экранного времени – примерно три минуты. В отличие от Сергея и Дениса, которые работали с оружием почти на протяжении всего фильма. Но даже эти несколько минут требовали очень серьезной подготовки.

Я часами отрабатывал сцены, чтобы все выглядело максимально органично и правдиво. И в этом процессе полностью полагался на опыт военных. Они постоянно корректировали меня, подсказывали и помогали достичь нужной точности. Я искренне восхищаюсь их профессионализмом.

Они умеют очень лаконично, четко и по сути объяснять сложные вещи так, что уже через несколько часов начинаешь понимать базовые принципы их работы. Но этот процесс был взаимным.

Не только я перенимал опыт у них – им тоже было интересно узнать больше об актерской профессии и самом процессе съемок. В результате возникла настоящая синергия, где каждый делился своим опытом. И именно благодаря этому, как мне кажется, нам удалось создать действительно качественный результат, которым я искренне горжусь.



Кадр из фильма "КИЛЛХАУС"

Хоть "КИЛЛХАУС" – это не просто художественный фильм о войне. Это фильм о людях, которые прямо сейчас создают новую украинскую историю. В нем показано поколение людей, которые просто сейчас переживают войну – со страхом, ответственностью, юмором, усталостью и жаждой победы.

Возможно, через много лет именно такие ленты помогут следующим поколениям понять, какими были украинцы и что им приходилось проходить во время этой войны.