Россияне не хотели, чтобы он вышел: все о фильме "Киллхаус", из-за которого пришлось охранять кинорежиссера

Во Львове состоялось предпоказ экшн-триллера "Киллхаус" режиссера Любомира Левицкого. По словам команды, создание этого фильма – это попытка создать новый милитарный нарратив, где украинский воин – не "безликий убийца", а профессиональный "хищник".

В основе сюжета лежит сложная операция спецподразделений 3-й ОШБр, СБУ и ГУР. Они объединились для сверхважной задачи – эвакуировать людей из "серой зоны", а самое главное – спасти 14-летнюю девочку, которую похитили русские.

О том, как снимали фильм, в котором почти 90% актеров – реальные военные, а также о том, как ГУР и СБУ объединились для этого проекта – читайте в эксклюзивном материале 24 Канала. Мы побывали на предпоказе фильма и своими глазами увидели, какими были впечатления зрителей.

Кино как оружие: при чем здесь пропаганда?

Главный маркетолог фильма Игорь Романенко отметил, что война России против Украины ведется на многих уровнях. В пропаганде россияне лучше нас, они вкладывают в нее больше денег.

Поэтому нам нужно делать "свою пропаганду" и доносить до общества, что это не что-то плохое. К тому же россияне боятся, когда мы объединяемся. Они очень не хотели, чтобы этот фильм получился. И в последнее время Любомира охраняли, чтобы с ним ничего не произошло,

– сказал главный маркетолог фильма Игорь Романенко.

Часто можно услышать мнение, что эти деньги, конечно, можно было бы потратить на дополнительные дроны или другое вооружение для фронта. Однако Романенко отметил, что этот проект – тоже "оружие", имея целью изменить восприятие образа военного в Украине и за рубежом. Он подчеркнул, что у многих европейцев уже сложился образ некоего "отмороженного штурмовика", который по возвращении с фронта будет убивать всех без перебора.

Команда, работавшая над проектом, стремилась также продемонстрировать, что украинские военные уже крутые, поэтому общество не должно об этом забывать. К тому же изменение восприятия важно еще и потому, что происходит сейчас вокруг ТЦК.

Интересный факт! После завершения съемок главный герой, сыгравший роль военного "Сида", мобилизовался и теперь служит в 3-м армейском корпусе.

Кроме того, еще одна задача проекта – лишить украинцев клейма "жертвы", которое российская пропаганда навязывала обществу многие десятилетия.

Во время работы фильммейкеры брали референсы из американских фильмов: когда условный парень в джинсах и рубашке в клетку, набрасывает на себя бронежилет и летит на вертолете спасать мир, а затем возвращается и снова "косит газон". А также творцы фильма в шутку рассказали, что вдохновлялись теми, кому звонят со словами: "Есть возможность погибнуть!" И они без колебаний отвечают: "Я готов!"

Нам было важно не скатиться в шароварщину, а выдержать образ суровых парней, которые качественно делают свою работу. В советском кино из нас часто лепили "хлеборобов" и "простаков". А мы по своей природе точно не жертвы, а хищники, в хорошем смысле этого слова. Когда мы встречались с ребятами из иностранного легиона, то они прямо говорили, что им нужен вот такой фильм, чтобы вербовать ребят, а для этого нужно кино, которое без лишних разговоров позволяет передать самое главное,

– объяснил Романенко.

Вместо съемок – на боевую задачу: как военным удалось сниматься в фильме?

На начальном этапе режиссер Любомир Левицкий пришел с идеей к руководителям СБУ, ГУР и тогда еще Третьей штурмовой (сейчас 3-й армейский корпус, – 24 Канал). Он сказал, что хочет, чтобы в фильме снимались реальные военные, и ему ответили: "Да". В то время как во время съемки требовалась какая-то техника – тоже сразу помогали.



Режиссер Любомир Левицкий / Фото Львовской ОВА

Уникальность этого проекта в том, что почти 90% актеров – не профессионалы в съемках, а простые военные. Такого опыта нет ни у одной другой страны. Более того, все позывные в фильме – подлинные. И именно поэтому количество съемочных дней увеличилось с 40 до 60.

Я помню, как мы должны были снимать сцену ночью в лесу. Но вынуждены были поехать на боевое задание и отбивать тело нашего павшего собрата. Я позвонил Любомиру и сказал: "Друг, ты должен нас понять, мы должны заморозить или перенести эту съемку к тому времени, когда мы справимся с задачей. И если мы вернемся, то, конечно, поможем",

– рассказал военный с позывным "Техас".

Левицкий подчеркнул, что из таких ситуаций состояло 80% работы над фильмом: логистика продакшина умножалась на логистику армии и спецслужб, что сделало производство фильма еще более дорогим.



БПЛА Shark, который использовали для съемок фильма / Фото 24 Канала

Бывали и моменты, что военные с ранениями возвращались на съемочную площадку.

"Ребята из операции приезжали, откладывали магазин с боевыми патронами, и работали с тем же оружием в кадре", – отметил режиссер.

Военные часто помогали совершенствовать сценарий, чтобы достичь большей реалистичности. Например, в фильме есть сцена погони в Киеве, где один из актеров должен сказать: "Смотрите назад!" Но спецназовцы объяснили, что в этих словах нет смысла, потому что позади и так их люди, поэтому их прикроют. И таких эпизодов, по словам команды, было множество.

Среди съемочной группы тоже есть военные. Поэтому, по словам команды, можно уверенно сказать – это кино сделано военными для гражданских.

Было нетрудно, потому что мы разговариваем и материмся так, как в жизни. Единственное – немного необычно было, когда многие люди с камерами рядом бегали. А так "экипа" и "снаряга" свои. Да и Любомир дал полную свободу. Поэтому очень многое, что вы увидите, сделано буквально через несколько десятков минут. Иногда это просто импровизация,

– рассказал Владимир Каминский, офицер Международного легиона ГУР МО Украины.

По словам военного, важно, чтобы сейчас появлялось разное украинское кино, потому что жизнь должна продолжаться и военные это поддерживают.

Главная тема – похищение детей: какие реальные операции ГУР и СБУ легли в основу сюжета?

Фильм "Киллхаус" создан по мотивам реальной истории, которая произошла в 2022 году. В том же году режиссер Левицкий сделал документальный фильм "Иди за мной", который можно просмотреть в свободном доступе.



Актеры-военные / Фото Львовской ОВА

Поэтому в новом фильме кроме формирования нарратива для украинцев "новой эры" режиссер акцентирует внимание на болезненной социальной теме. похищение россиянами украинских детей.

"Очень хотелось всем донести, что девочку Юлю в фильме вернули родителям, но, к сожалению, в плену осталось еще очень много детей. И эти дети очень сильны. Они верят в своих родителей, верят в наших защитников", – отметила актриса Карина Тимошенко, которая играла похищенную девочку.

Я понимал, что этой истории мало для полнометражного кино и когда общался с друзьями и партнерами из 3-го армейского, СБУ и ГУР, то мы поняли, что можно взять определенные куски из разных операций, которые нельзя полностью рассекречивать, и сложить во что-то целостное,

– подчеркнул Левицкий.

А еще американская журналистка Одри МакАлпайн играет в этом фильме саму себя.

Несколько часов яркого кино: какими были впечатления зрителей?

"Мы сделали фильм, который бы сами хотели смотреть. Я надеюсь, что оно многое изменит. Возможно, вы сегодня из зала уйдете другими людьми", – подчеркнул режиссер перед показом.

Основной месседж "Киллхауса" – это единство, и это передается через объединение спецслужб, которые обычно конкурируют, но в важный момент становятся одним целым и спасают людей. Также это единство видно в истории о воссоединении семьи, которую разделили русские.

В общем зрителей ждет несколько часов яркого кино с неожиданным бонусом в начале. Однако важно учесть, что моментами будет громко. Также здесь есть много съемок из дронов, и качественный саунд, один из треков, кстати, тоже написал военный.

Кадры заставляют гордиться тем, что ты принадлежишь к этой нации. Это динамичное и нелинейное кино с неожиданными поворотами и суровыми ребятами, готовы прийти на помощь.



Предпоказ фильма "Киллхаус" во Львове / Фото 24 Канала

В фильме присутствует брань, но, как уточнил режиссер, до редактирования ее было в 10 раз больше, поэтому приходилось менять. Левицкий подчеркнул, что не может военное кино быть со словами – "хай тобі грець", поэтому к этому нужно быть готовым.

На показе присутствовали военные, участвовавших в финальном штурме фермы. После показа прошел аукцион, где на нужды войска разыгрывали коллекционную монету, плиту из личного бронежилета воина ГУР, который выступил консультантом постановки отдельных сцен фильма. И коллекционный вымпел ГУР с автографом Кирилла Буданова.

Я пришел на фильм по приглашению, за что искренне благодарен организаторам и создателям этого фильма, а также всем военнослужащим, которые были приобщены к этому. Фильм получился необычайно колоритный и увлекательный. Это что-то вообще новое и даже невиданное для нашего кинопространства. Меня очень сильно поразило качество и продуманность,

– поделился впечатлениями зритель Олег, участник боевых действий и ветеран российско-украинской войны

"Я очень разборчиво отношусь к украинскому кино, потому что не всегда оно отзывается. Здесь откликнулось все. Все было настолько в тандеме, что затягивает от начала до конца. Эмоционально и энергетически настолько держит, что ты постоянно на каких-то эмоциональных качелях катаешься. Там очень много тем для переосмысления. я думаю, что здесь каждый найдет что-то для себя", – сказала после просмотра фильма актриса Анастасия Губанова.

Режиссер Любомир Левицкий отметил, что его поменял 2022 год. Единственное, о чем он сожалеет в жизни, что не начал снимать милитарные проекты раньше.

"Я делал кино, чтобы найти себя, реализовать себя, взять что-то для себя. Теперь я понимаю, что пришло время менять нарратив. Этот проект меня научил, что ничего для себя я не хочу. Этот фильм создавался просто невероятно крутыми людьми и в определенной степени высшими силами., так просто "разруливали" сложные задачи, которые невозможно было решить самим. И я понял, что это кино полностью лишило меня эгоизма в любой форме. Я понял, что нет "тебя", нет "меня", а есть "мы", – подытожил Левицкий.

Если вы заинтересовались сюжетом и хотите увидеть что-то очень необычное – бегите в кинотеатр.