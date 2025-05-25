Кроме "Оппенгеймера": 4 лучшие роли оскароносного Киллиана Мерфи

25 мая Киллиан Мерфи, один из самых ярких актеров Ирландии, празднует свой день рождения. Обладатель премий Оскар и "Золотой глобус" подарил зрителям много незабываемых ролей.

Кино 24 подготовил подборку лучших фильмов и сериалов с участием талантливого Киллиана Мерфи. Просмотр этих лент позволит не только насладиться актерской игрой звезды, но и поздравить его с важным праздником таким образом.

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"Начало"

Коб, чтобы скрыть свое криминальное прошлое, соглашается похищать тайны людей, проникая в их сны. Однажды главный герой получает специальное задание – узнать важную информацию у одного состоятельного мужчины. Однако не все так просто – этот богач слишком умный и может понять, что что-то не так. Поэтому Коб начинает раздумывать над многоуровневой схемой, которая сможет построить другой мир, что заставит усомниться в его реальности.

В фильме Кристофера Нолана актер сыграл Роберта Фишера – наследника крупной корпорации, чье подсознание пытаются взломать.

"Начало": смотрите трейлер фильма онлайн

"Оппенгеймер"

Блестящий физик Роберт Оппенгеймер возглавляет секретный научный проект, который может изменить ход истории. Вместе с командой он доводит свои идеи до реальности, но последствия его открытия оказываются непредсказуемыми. Оппенгеймеру удается провести успешные испытания первой в мире ядерной бомбы, но он осознает, что его гениальность может привести как к спасению, так и к гибели.

"Оппенгеймер": смотрите трейлер фильма онлайн

Напомним, ранее наша редакция рассказывала о высокорейтинговых детективных фильмах, которые захватывают с первых минут и держат в напряжении

"Острые козырьки"

Сюжет сериала разворачивается вокруг семейства Шелби. После завершения Первой мировой войны солдаты возвращаются в Бирмингем. Мужчины не успевают заметить как быстро превращаются в ключевых фигур в криминальном мире Великобритании. В то же время во главе банды стоит Томас Шелби – жестокий, но амбициозный ветеран войны, в образе которого предстал Киллиан Мерфи.

"Острые козырьки": смотрите трейлер сериала онлайн

"Завтрак на Плутоне"

Патрик Брейден вырос в маленьком ирландском городке, в приемной семье. Еще с детства парень понимал, что не такой, как все, ведь чувствовал себя девушкой. Так, Патрик одевался в женскую одежду, пользовался косметикой и называл себя Киттен. Больше всего – он хотел сменить пол и найти свою биологическую мать. Для этого Патрик отправляется в Лондон, где начинается череда безумных приключений.

"Завтрак на Плутоне": смотрите трейлер фильма онлайн