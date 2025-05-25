Кіно 24 підготував добірку найкращих фільмів і серіалів з участю талановитого Кілліана Мерфі. Перегляд цих стрічок дозволить не тільки насолодитися акторською грою зірки, але й привітати його з важливим святом у такий спосіб.

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"Початок"

Коб, щоб приховати своє кримінальне минуле, погоджується викрадати таємниці людей, проникаючи у їхні сни. Одного разу головний герой отримує спеціальне завдання – дізнатися важливу інформацію в одного заможного чоловіка. Однак не все так просто – цей багатій занадто розумний і може зрозуміти, що щось не так. Тому Коб починає роздумувати над кількарівневою схемою, яка зможе побудувати інший світ, що змусить засумніватися в його реальності.

У фільмі Крістофера Нолана актор зіграв Роберта Фішера – спадкоємця великої корпорації, чию підсвідомість намагаються зламати.

"Початок": дивіться трейлер фільму онлайн

"Оппенгеймер"

Блискучий фізик Роберт Оппенгеймер очолює секретний науковий проєкт, який може змінити хід історії. Разом із командою він доводить свої ідеї до реальності, але наслідки його відкриття виявляються непередбачуваними. Оппенгеймеру вдається провести успішні випробування першої у світі ядерної бомби, але він усвідомлює, що його геніальність може призвести як до порятунку, так і до загибелі.

"Оппенгеймер": дивіться трейлер фільму онлайн

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"Гострі картузи"

Сюжет серіалу розгортається навколо сімейства Шелбі. Після завершення Першої світової війни солдати повертаються до Бірмінгема. Чоловіки не встигають помітити як швидко перетворюються на ключових фігур у кримінальному світі Великої Британії. Водночас на чолі банди стоїть Томас Шелбі – жорстокий, але амбітний ветеран війни, в образі якого постав Кілліан Мерфі.

"Гострі картузи": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Сніданок на Плутоні"

Патрік Брейден виріс у маленькому ірландському містечку, у названій родині. Ще з дитинства хлопець розумів, що не такий, як усі, адже відчував себе дівчиною. Так, Патрік одягався у жіночий одяг, користувався косметикою та називав себе Кіттен. Найбільше за все – він хотів змінити стать та знайти свою біологічну матір. Для цього Патрік вирушає до Лондона, де починається низка божевільних пригод.

"Сніданок на Плутоні": дивіться трейлер фільму онлайн