Неожиданное возвращение: Ким Кетролл появится в роли Саманты во 2 сезоне "И просто так"

Мир сериала "Секс в большом городе" на одну ночь снова станет единственным. Актриса Ким Кетролл повторит свою культовую роль Саманты Джонс в финале второго сезона "И просто так".

Ким Кетролл появится только в одном эпизоде. Известно, что звезда записала свою сцену 22 марта в Нью-Йорке.

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Ким Кетролл появится в роли Саманты во 2 сезоне "И просто так"

С другими актрисами сериала она не встречалась и не общалась. Речь идет о Саре Джессике Паркер и шоуранере "И просто так" Майкле Патрике Кинге.

В своей сцене Саманта, которая переехала в Лондон в рамках сериала, будет разговаривать по телефону с Керри Брэдшоу, которую играет Паркер. В первом сезоне "И просто так" Керри и Саманта общались перепиской, а в финале они договорились встретиться, чтобы помириться.

Сценаристка Патриция Филд, известная своими незабываемыми костюмами в сериале "Секс и город", не работала над "И просто так", но именно она одела Саманту для этой сцены. Впрочем, представитель Кэтролла отказался комментировать эту информацию.

Ким Кетролл и Сара Джессика Паркер / HBO

Возвращение Саманты в любой форме несомненно повлечет за собой волну эмоций среди фанатов "Секса в большом городе", которые на протяжении шести лет с 1998 до 2004 года переживали за этого культового, влиятельного персонажа, который внес "секс" в новаторский сериал и привел к созданию двух фильмов.

В 2016 году Кетролл публично объявила, что больше не будет играть Саманту, потому что сценарий предложенного третьего фильма не соответствовал персонажу. Она заявила в собеседовании с Variety в 2022 году: "Я хотела бы иметь какое-нибудь основание, чтобы сделать третий фильм". Но этого не вышло.

Ее решение избежать роли Саманты привело к публичному конфликту с Паркером. Когда Кинг и Паркер перезапустили "Секс и город" как новый сериал для Max в 2021 году, Кетролл не пригласили вернуться в роль Саманты, а новый сериал включил других персонажей. Зрители это восприняли по-разному, и даже сейчас создают немало мемов о возвращении звезды.

Во время претура прошлого года Паркер и Кинг заявили, что они не могут представить сценарий, в котором Кетролл вернется к роли Саманты. Но во время съемок второго сезона "И просто так" прошлой зимой в Нью-Йорке Кейси Блойс, глава и главный исполнительный директор HBO и Max Content, обратилась к Кэтролл с просьбой вернуться в образе Саманты, и она сказала "да".

Кетролл снимается в фильме Lionsgate "О моем отце" с Робертом де Ниро, а затем сыграет магнатку косметической индустрии в драме Netflix "Гламурная", премьера которой также запланирована на 22 июня.

Дата релиза второго сезона "И просто так" также состоится 22 июня, но сцена с Кэтролл в роли Саманты выйдет только в конце лета.

"И просто так": смотрите тизер второго сезона