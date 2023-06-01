Кім Кетролл з’явиться лише в одному епізоді. Відомо, що зірка записала свою сцену 22 березня в Нью-Йорку.

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Кім Кетролл з’явиться у ролі Саманти у 2 сезоні "І просто так"

З іншими актрисами серіалу вона не зустрічалася та не спілкувалася. Йдеться про Сару Джесіку Паркер та шоуранера "І просто так" Майкла Патріка Кінга.

У своїй сцені Саманта, яка переїхала до Лондона у межах серіалу, розмовлятиме телефоном з Керрі Бредшоу, яку грає Паркер. У першому сезоні "І просто так" Керрі й Саманта спілкувалися листуванням, а в фіналі вони домовилися зустрітися, щоб помиритися.

Сценаристка Патріція Філд, відома своїми незабутніми костюмами у серіалі "Секс і місто", не працювала над "І просто так", але саме вона одягла Саманту для цієї сцени. Втім, представник Кетролл відмовився коментувати цю інформацію.

Кім Кетролл та Сара Джессіка Паркер / HBO

Повернення Саманти у будь-якій формі безсумнівно спричинить хвилю емоцій серед фанатів "Сексу і міста", які упродовж шести років від 1998 до 2004 року переживали за цього культового, впливового персонажа, який вніс "секс" у новаторський серіал та привів до створення двох фільмів.

У 2016 році Кетролл публічно оголосила, що більше не гратиме Саманту, через те, що сценарій запропонованого третього фільму не відповідав персонажу. Вона заявила у співбесіді з Variety у 2022 році: "Я хотіла б мати якусь підставу, щоб зробити третій фільм". Але цього не сталося.

Її рішення уникнути ролі Саманти призвело до публічного конфлікту з Паркер. Коли Кінг і Паркер перезапустили "Секс і місто" як новий серіал для Max у 2021 році, Кетролл не запросили повернутися до ролі Саманти, а новий серіал включив інших персонажів. Глядачі це сприйняли по-різному, і навіть зараз створюють чимало мемів про повернення зірки.

Під час престуру минулого року Паркер і Кінг заявили, що вони не можуть уявити сценарій, в якому Кетролл повернеться до ролі Саманти. Але під час зйомок другого сезону "І просто так" минулої зими в Нью-Йорку Кейсі Блойс, голова та головний виконавчий директор HBO та Max Content, звернулася до Кетролл з проханням повернутися в образі Саманти, і вона сказала "так".

Наразі Кетролл знімається у фільмі Lionsgate "Про мого батька" з Робертом де Ніро, а потім зіграє магнатку косметичної індустрії у драмі Netflix "Гламурна", прем'єра якої також запланована на 22 червня.

Дата релізу другого сезону "І просто так" також відбудеться 22 червня, але сцена з Кетролл у ролі Саманти вийде аж в кінці літа.

"І просто так": дивіться тизер другого сезону