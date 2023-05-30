Раніше повідомлялося, що 2 сезон мав би більше розкрити Венздей як персонажку та показати її стосунки з мамою, подругою, хлопцями. Продюсери проєкту вже почали шукати атмосферні локації для зйомок та радитися зі сценаристами щодо сюжету.

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"Венздей" 2 сезон: що відомо

Дуже рідко можна зустріти культового персонажа такого масштабу. Ми дійсно намагаємося знайти способи вірогідно підкреслити дитинство Венздей. Що вона слухала у дитинстві? У що гралися її батьки? Що відчувала дівчинка, яка виростала в Нью-Джерсі з батьками-латиноамериканцями?,

– сказав сценарист Майлз Міллар.

Також сценарист прокоментував популярність серіалу. Він заявив, що команда "Венздей" не очікувала такої уваги до шоу. "Ми ніколи не очікували такого рівня впливу та реакції", – сказав він.

Цікаво, що Дженна Ортега у другому сезоні хоче бачити артистку Леді Гагу. На її думку, вона чудово вписалась бм в компанію підлітків-екстрасенів, перевертнів, вампірів та горгон, які навчаються в академії "Невермор".

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Про що був 1 сезон серіалу "Венздей"

"Венздей" стала одним з найпопулярніших проєктів Netflix і обійшла за переглядами "Дивні дива". У першому сезоні вийшло вісім епізодів.

Донька Мортисії та Гомеса Аддамсів адаптовується в школі, де помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Венздей не може потоваришувати з однолітками. Водночас вона намагається впоратися зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

Дивитися перший сезон Венздей можна на Netflix.

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