Ранее сообщалось, что 2 сезон должен больше раскрыть Уэнздей как персонажа и показать ее отношения с мамой, подругой, ребятами. Продюсеры проекта уже начали искать атмосферные локации для съемок и совещаться со сценаристами по поводу сюжета.
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"Уэнздей" 2 сезон: что известно
Очень редко можно встретить культового персонажа такого масштаба. Мы действительно стараемся найти способы вероятно подчеркнуть детство Уэнздей. Что она слушала в детстве? Во что играли ее родители? Что чувствовала девочка, которая вырастала в Нью-Джерси с родителями-латиноамериканцами?
– сказал сценарист Майлз Миллар.
Также сценарист прокомментировал популярность сериала. Он заявил, что команда "Уэнздей" не ожидала такого внимания к шоу. "Мы никогда не ожидали такого уровня влияния и реакции", – сказал он.
Интересно, что Дженна Ортега во втором сезоне хочет видеть артистку Леди Гагу. По ее мнению, она прекрасно вписалась в компанию подростков-экстрасенов, оборотней, вампиров и горгон, которые учатся в академии "Невермор".
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О чем был 1 сезон сериала "Уэнздей"
"Уэнздей" стала одним из самых популярных проектов Netflix и обошла по просмотрам "Очень странные дела". В первом сезоне вышло восемь эпизодов.
Дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов адаптируется в школе, где заметно отличается от американских подростков. Уэнздей не может подружиться со сверстниками. В то же время, она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Уэнздей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.
"Уэнздей": смотрите трейлер сериала