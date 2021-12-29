Кино – самый популярный вид досуга в 2021 году: результаты опроса
Источник:Социологическая группа "Рейтинг"
Социологическая группа "Рейтинг" ежегодно проводит онлайн-опрос украинцев об эмоциях и занятиях. Так вот, в этом году выяснилось, что самым популярным видом досуга стало кино.
Из результатов исследования стало известно, что поход в кино больше доставляет радости украинцам, чем просто фильмы и сериалы, просмотренные дома. Однако в этом году украинцы мало ходили в кино.
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Менее 10% опрошенных посещали кинотеатры. Интересно, что женщины относительно чаще смотрели фильмы и сериалы, чем мужчины. В то же время мужчины больше просматривали спортивные матчи и играли в компьютерные игры.
Об итогах в кино, которые подготовила редакция Кино 24, читайте:
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