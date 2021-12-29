З результатів дослідження стало відомо, що похід в кіно більше приносить радості українцям, аніж просто фільми й серіали, переглянуті вдома. Однак, цьогоріч українці мало ходили в кіно.
Читайте також Руйнуємо міфи в кіно: 5 популярних стереотипів про казино, які нам нав’язує Голлівуд
Менш як 10 % опитаних відвідували кінотеатри. Цікаво, що жінки відносно частіше дивились фільми та серіали, аніж чоловіки. Водночас чоловіки більше переглядали спортивні матчі та грали в комп’ютерні ігри.
Щодо підсумків у кіно, що підготувала редакція Кіно 24, читайте:
- Успіхи українського кіноринку. 2021 рік, що минає, видався досить врожайним для кінопремій на міжнародних фестивалях. Вітчизняні режисери тішили унікальними сюжетами, завдяки яким були представлені у багатьох номінаціях світової кіноіндустрії. Більше про найгучніші відзнаки сучасного українського кінематографа 2021 року читайте у матеріалі.
- Про найуспішніші серіали на стримінгах 2021 року. Вони вразили шанувальників якісними сюжетами та дивовижною акторською грою. У добірці ви знайдете і гучні прем'єри 2021 року, на які ніхто не чекав, і довгоочікувані прем'єри-продовження вже культових серіалів.
- Огляд найбільш обговорюваних фільмів у 2021 році. У добірці ми розказали про супергеройські фільми, зокрема "Лігу справедливості Зака Снайдера", "Людину-павука: Додому шляху нема", "Вічні" тощо.
- Про найгучніші скандали 2021 кінороку. Цього року весь світ підняла на ноги новина про смерть операторки з України – Галини Гатчінс. Нещасні випадки під час зйомок трапляються часто, на жаль. Справжній скандал розгорівся між Disney та Скарлетт Йоганссон, а Том Круз знову потрапив до скандальних новин через свій вибуховий характер. Чому українців обурив другий сезон "Емілі в Парижі", чому спадкоємці Ґуччі розкритикували фільм з Леді Гагою, та що не так з Крісом Нотом, – читайте в нашому матеріалі.