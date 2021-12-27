Вітчизняні режисери тішили унікальними сюжетами, завдяки яким були представлені у багатьох номінаціях світової кіноіндустрії.

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Українські фільми на міжнародних фестивалях

Земля блакитна, ніби апельсин

Сюжет. Цьогоріч 47-ий Міжнародний кінофестиваль у Сіетлі відбувався з 8 до 18 квітня, було заявлено 92 повнометражних та 126 короткометражні роботи з 6 країн світу. У рамках конкурсу від України був представлений фільм Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин". І, як результат, картина отримала приз від журі конкурсу в категорії документального кіно.

Нагороди. Документальна стрічка "Земля блакитна, ніби апельсин" стала дебютною повнометражною роботою Ірини Цілик. І хоч в український прокат стрічка вийшла у листопаді 2020 року, її презентували на фестивалі Sundance, де отримала престижну нагороду, – у 2021 році продовжила збирати нагороди.

З-поміж інших нагород картини документальна стрічка про "червону зону" Донбасу отримала 24-ту перемогу у номінації на гран-прі в категорії "Документальне кіно". Нагороду їй вручили від журі на Міжнародному кінофестивалі в Сієтлі (SIFF 2021).

"Земля блакитна, ніби апельсин" 2020: дивіться трейлер

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Стоп-Земля

Сюжет. Це чуттєва автобіографічна драма про 16-річну Машу, яка навчається у звичайній київській школі. Дівчина почувається дещо відсторонено від однолітків, але аж ніяк не є самотньою завдяки своїм близьким друзям Яні та Сєні. Кожен них по своєму переживає шкільну буденність. На носі екзамени, але головна героїня закохується в однокласника Сашу. Вона розуміє: якщо не наважитися зробити перший крок – ніколи не дізнаєшся, чи взаємні ці почуття. Чи наважиться Маша вийти з зони комфорту?

Нагороди. Світова прем’єра фільму відбулася на Берлінському кінофестивалі, де картина "Стоп-Земля" отримала нагороду "Кришталевий ведмідь". Українським глядачам стрічку показали у межах Національного конкурсу Одеського міжнародного кінофестивалю, де фільм відзначили Гран-прі та "Золотим Дюком" у категорії "Найкращий повнометражний фільм". Акторський колектив фільму журі нагородило за "Найкращу акторську роботу".

Чуттєве інтерв'ю з режисеркою Катериною Горностай читайте у матеріалі Кіно 24.

"Стоп-Земля" 2021: дивіться трейлер фільму

Цей дощ ніколи не скінчиться Сюжет. Історія розповідає про 20-річного Андрія Сулеймана та його сім'ю, яка переїхала до України, коли жити в Сирії стало неможливим. Тікаючи від однієї війни, вони опинились в іншій — на Сході України розпочалась російська агресія. Андрій стає волонтером Червоного Хреста в зоні бойових дій, а після смерті батька рушає до Сирії, щоб поховати його на своїй землі. Нагороди. У березні 2021 року відбулася національна прем’єра стрічки у світовій конкурсній програмі Docudays UA, картина отримала спеціальну правозахисну нагороду від незалежної платформи Current Time. У квітні документальна стрічка української режисерки Аліни Горлової "Цей дощ ніколи не скінчиться" отримала головну нагороду – "Золоту лілію" – за найкращий фільм (Golden Lily for best film) на кінофестивалі goEast у Вісбадені (Німеччина). Також у квітні у Лас-Пальмас-де-Гран-Канарії стрічка отримала головну нагороду Golden Lady Harimaguada Award фестивалю LPA International Film Festival за найкращий повнометражний фільм. "Цей дощ ніколи не скінчиться" 2021: дивіться трейлер фільму

Бабин Яр. Контекст Сюжет. Фільм про Бабин Яр відтворює історичний контекст трагедії Голокосту за допомогою архівних кадрів, що документують німецьку окупацію України та наступне десятиліття. Нагороди. Журі 74-го Каннського кінофестивалю, який цьогоріч тривав з 6 по 17 липня 2021 року, визнало фільм "Бабин Яр. Контекст" українського режисера Сергія Лозниці найкращою документальною стрічкою. Фільм знятий за підтримки Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", отримав премію "Золоте око" на Каннському фестивалі, розділивши перше місце з документальною роботою індійського режисера. "Бабин Яр. Контекст" 2021: дивіться трейлер

Ольга Сюжет. Стрічка розповідає про 2013 рік, початок Євромайдану. За ним прискіпливо спостерігає українка Ольга, яка розривається між Батьківщиною та Швейцарією. Дівчина сумнівається, чи тренуватися у Швейцарії та готуватися до Олімпійських ігор, чи повернутися додому. Важливу роль грає її мама, яка працює журналісткою та висвітлює тогочасні події. Ольга отримує швейцарське громадянство та готова виступити від Швейцарії. Проте думками вона все одно перебуває в Україні. Нагороди. Французько-швейцарсько-українська комедійна драма "Ольга" Елі Грапа, яку показали у програмі "Тижня критики" під час 74-го Каннського кінофестивалю, отримала приз спільноти письменників та композиторів SACD.