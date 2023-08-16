Отдельным явлением стали украинские кинофестивали. Уже в июне 2022 года в Черновцах стартовал фестиваль зрительского кино "Николайчук OPEN". А через месяц – в разбомбленном российскими ракетами Николаеве – показывали кино в рамках кинофестиваля "Тактическая пауза. Украинское кино в Николаеве".

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К условиям войны смогли адаптироваться и уже устоявшиеся украинские фестивали, такие как:

Киевская неделя критики,

Международный фестиваль "Молодость",

Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов (KISFF),

Фестиваль кино о музыке и культуре INTRO.

По соображениям безопасности, Одесский международный кинофестиваль уже второй год проходит не в Одессе (правда, в этом году будет краткая программа в одесском кинотеатре, но основные показы состоятся в Черновцах), также временно переселился в Киев и Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival – один из крупнейших фестивалей документального кино.

Одна из крупных побед в кинофестивальной среде, конечно, – это старт Kherson Film Fest – кинофестиваля в освобожденном от российской оккупации осенью 2022 года Херсоне.

"Кино соседей" – что известно о новом фестивале на Западе Украины

Появился новый кинофестиваль на Западе Украины в Закарпатской области. Здесь в сентябре 2022 года впервые прошло мероприятие "Кино соседей", цель которого показать фильмы из стран Центральной Европы, которые являются территориальными соседями Закарпатья или имеют культурно-историческую связь с этим регионом.

В первом фестивале "Кино соседей" принимали участие представители Польши, Венгрии, Чехии и Словакии. Однако организаторы из команды KyivMusicFilm решили продолжить эту фестивальную традицию и непросто организовали "Кино соседей" во второй раз, но значительно расширили его программу. Фестиваль софинансируется правительствами Чешской Республики, Венгрии, Польши и Словакии в рамках Вышеградского гранта Международного Вышеградского фонда, миссия которого – продвижение идей устойчивого регионального сотрудничества в Центральной Европе.

Нынешние "Кино соседей" пройдут с 17 по 20 августа 2023 года в Ужгороде, однако отдельные фестивальные ленты позже покажут также в Мукачево, Хусте и Тячеве. К "Кино соседям" Закарпатья - Польше, Венгрии, Чехии и Словакии - добавились участники из Румынии и Австрии. Фактически, фестиваль представляет всю Центральную Европу, страны которой наиболее культурно и традиционно близки к Украине.

"Кино соседей": смотрите трейлер кинофестиваля

4 важных фильма, которые стоит посмотреть на фестивале "Кино соседей"

Зрители смогут посмотреть кино на любой вкус: триллеры, документальные фильмы и даже авторскую анимацию. А также пообщаться с европейскими кинематографистами, ведь фестиваль посетит польский режиссер Дамиан Коцур, который представит свой фильм "Хлеб и соль", получивший специальный приз Венецианского кинофестиваля, а также директор польского кинофестиваля Żubroffka Кшиштоф Сенкевич и представитель словацкого кинофестиваля Azyl Shorts Алекс Пошова.

Кадр из фильма "Хлеб и соль" / Фото предоставлено 24 Каналу

Открывать фестиваль настоящая жемчужина чехословацкого кинематографа первой половины 20 века – драма "Марийка-Неверница". Этот фильм – одна из самых ярких историй о Закарпатье. Все персонажи фильма – это непрофессиональные актеры родом из Закарпатья, которые не играли кого-то, а фактически проживали свою жизнь в кадре. Показ фильма посвящен его 90-й годовщине. Будут показывать "Марийку-Неверницу" в оригинальном озвучении, где звучит чешский, русинский, словацкий, польский язык и идиш. Фильм будут сопровождать украинские субтитры.

Кадр из фильма "Марийка-Неверница" / Фото предоставлено 24 Каналу

Интересными для зрителей будут также анимационный фильм венгерского режиссера Арона Гаудера "Четыре душа" и уголовный триллер мэтра румынской новой волны Пола Негоэску "Люди действия". Ведь обе ленты – это истории о близких нам культурах, на которые из-за длительного засилья российского продукта в нашей информационной среде мы почти не обращали внимания. Именно в этом продвижении добрососедства и налаживании культурных связей между Украиной и ее западными соседями состоит одна из целей фестиваля "Кино соседей".

Кадр из фильма "Люди действия" / Фото предоставлено 24 Каналу

Такая культурная децентрализация, когда мероприятия типа кинофестивалей проходят в разных городах и регионах Украины – это один из лучших путей внутренней культурной дипломатии, которая способствует налаживанию диалогов межрегионального уровня и доступа к новому украинскому и не только украинскому кино для зрителей из самых отдаленных населенных пунктов. А в случае с кинофестивалем "Кино соседей" – это еще и вариант международной культурной дипломатии и позиционирование себя как одного из партнеров и соседей европейского сообщества.