Окремим явищем стали українські кінофестивалі. Уже в червні 2022 року в Чернівцях стартував фестиваль глядацького кіно "Миколайчук OPEN". А за місяць – в розбомбленому російськими ракетами Миколаєві – показували кіно в межах кінофестивалю "Тактична пауза. Українське кіно в Миколаєві".

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До умов війни змогли адаптуватися й уже сталі українські фестивалі, такі як:

Київський тиждень критики,

Міжнародний фестиваль "Молодість",

Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів (KISFF),

Фестиваль кіно про музику і культуру INTRO.

З міркувань безпеки, Одеський міжнародний кінофестиваль уже другий рік відбувається не в Одесі (щоправда, цьогоріч таки буде коротка програма в одеському кінотеатрі, але основні покази відбудуться у Чернівцях), також тимчасово переселився до Києва і Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival – один з найбільших фестивалів документального кіно.

Одна з великих перемог у кінофестивальному середовищі, звісно, – це старт Kherson Film Fest – кінофестивалю у визволеному від російської окупації восени 2022 року Херсоні.

"Кіно сусідів" – що відомо про новий фестиваль на Заході України

З’явився новий кінофестиваль на Заході України, у Закарпатській області. Тут у вересні 2022 року вперше пройшов захід "Кіно сусідів", який має на меті показати фільми з країн Центральної Європи, які є територіальними сусідами Закарпаття або мають культурно-історичний зв’язок з цим регіоном.

У першому фестивалі "Кіно сусідів" брали участь представники Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини. Однак, організатори з команди KyivMusicFilm вирішили продовжити цю фестивальну традицію та непросто організували "Кіно сусідів" вдруге, а й значно розширили його програму. Фестиваль співфінансується урядами Чеської Республіки, Угорщини, Польщі та Словаччини у межах Вишеградського гранту від Міжнародного Вишеградського фонду, місія якого – просування ідей сталого регіонального співробітництва в Центральній Європі.

Цьогорічні "Кіно сусідів" пройдуть з 17 по 20 серпня 2023 року в Ужгороді, проте окремі фестивальні стрічки пізніше покажуть також у Мукачеві, Хусті та Тячеві. До тогорічних "Кіно сусідів" Закарпаття – Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини – додались учасники з Румунії та Австрії. Фактично, фестиваль репрезентує усю Центральну Європу, країни якої є найбільш культурно та традиційно близькі до України.

"Кіно сусідів": дивіться трейлер кінофестивалю

4 важливі фільми, які варто подивитися на фестивалі "Кіно сусідів"

Глядачі зможуть подивитись кіно на будь-який смак: трилери, документальні стрічки та навіть авторську анімацію. А також поспілкуватись з європейськими кінематографістами, адже фестиваль відвідає польський режисер Даміан Коцур, який презентуватиме свій фільм "Хліб та сіль", що отримав спеціальний приз Венеційського кінофестивалю, а також директор польського кінофестивалю Żubroffka Кшиштоф Сенкевич та представниця словацького кінофестивалю Azyl Shorts Алекс Пошова.

Кадр з фільму "Хліб та сіль" / Фото надане 24 Каналу

Відкриватиме фестиваль справжня перлина чехословацького кінематографа першої половини 20 століття – драма "Марійка-Невірниця". Цей фільм – одна з найяскравіших історій про Закарпаття. Усі персонажі стрічки – це непрофесійні актори родом із Закарпаття, які не грали когось, а фактично проживали своє життя в кадрі. Показ фільму присвячений його 90-й річниці. Показуватимуть "Марійку-Невірницю" в оригінальному озвученні, де лунає чеська, русинська, словацька, польська мови та їдиш. Фільм супроводжуватимуть українські субтитри.

Кадр з фільму "Марійка-Невірниця" / Фото надане 24 Каналу

Цікавими для глядачів будуть також анімаційний фільм угорського режисера Арона Ґаудера "Чотири душі" та кримінальний трилер метра румунської нової хвилі Пола Неґоеску "Люди дії". Адже, обидві стрічки – це історії про близькі нам культури, на які через тривале засилля російського продукту в нашому інформаційному середовищі, ми майже не звертали уваги. Саме в цьому просуванні добросусідства і налагодження культурних зв’язків між Україною та її західними сусідами полягає одна з цілей фестивалю "Кіно сусідів".

Кадр з фільму "Люди дії" / Фото надане 24 Каналу

Така культурна децентралізація, коли заходи на кшталт кінофестивалів відбуваються у різних містах та регіонах України – це один з найкращих шляхів внутрішньої культурної дипломатії, яка сприяє налагодженню діалогів міжрегіонального рівня та доступу до нового українського і не лише українського кіно для глядачів з найвіддаленіших населених пунктів. А у випадку з кінофестивалем "Кіно сусідів" – це ще й варіант міжнародної культурної дипломатії та позиціювання себе, як одного з партнерів та сусідів європейської спільноти.