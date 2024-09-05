Бертон решил снять продолжение своего культового фильма "Битлджюс", который стал одним из его самых известных работ. Новый фильм под названием "Битлджюс Битлджюс" дарит зрителям возможность снова окунуться в мир фантастики и черного юмора от Бертона. Ленту можно будет увидеть в кинотеатрах с 5 сентября.

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Премьера фильма "Битлджюс Битлджюс": подробности

В новом фильме "Битлджюс Битлджюс" демонический персонаж снова появляется на экране. После внезапной семейной трагедии семья Дитц, состоящая из трех поколений, возвращается в свой старый дом в Уинтер-Ривере. Лидия, которая когда-то уже имела дело с Битлджюсом, пытается продолжать жить дальше, но ее прошлое продолжает ее преследовать.

"Битлджюс Битлджюс": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако проблемы снова начинаются, когда ее дочь-подросток Астрид, которая имеет мятежный характер, случайно находит на чердаке загадочный макет города. Эта находка становится ключом к открытию портала в потусторонний мир. Вследствие этого события начинают обостряться как в реальном мире, так и в паранормальном. Все это приводит к тому, что кто-то непременно трижды произнесет имя Битлджюса, тем самым вызывая его снова.

Как только это произойдет, демон вернется со своим непредсказуемым и хаотичным стилем, чтобы создать еще больше беспорядка и погрузить как мир живых, так и потусторонний в настоящий хаос.