Бертон вирішив зняти продовження свого культового фільму "Бітлджюс", який став одним із його найвідоміших робіт. Новий фільм під назвою "Бітлджюс Бітлджюс" дарує глядачам можливість знову зануритися у світ фантастики та чорного гумору від Бертона. Стрічку можна буде побачити в кінотеатрах з 5 вересня.

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Прем'єра фільму "Бітлджюс Бітлджюс": подробиці

У новому фільмі "Бітлджюс Бітлджюс" демоничний персонаж знову з'являється на екрані. Після раптової сімейної трагедії родина Дітц, що складається з трьох поколінь, повертається до свого старого дому у Вінтер-Рівері. Лідія, яка колись уже мала справу з Бітлджюсом, намагається продовжувати жити далі, але її минуле продовжує її переслідувати.

"Бітлджюс Бітлджюс": дивіться онлайн трейлер фільму

Однак проблеми знову починаються, коли її донька-підліток Астрід, яка має бунтівний характер, випадково знаходить на горищі загадковий макет міста. Ця знахідка стає ключем до відкриття порталу в потойбічний світ. Внаслідок цього події починають загострюватися як у реальному світі, так і в паранормальному. Все це призводить до того, що хтось неодмінно тричі вимовить ім'я Бітлджюса, тим самим викликаючи його знову.

Як тільки це станеться, демон повернеться зі своїм непередбачуваним та хаотичним стилем, щоб створити ще більше безладу і занурити як світ живих, так і потойбічний у справжній хаос.