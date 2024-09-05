С Дженной Ортегой и Моникой Беллуччи: жуткая премьера фильма "Битлджюс Битлджюс"

После неудачного опыта с фильмом "Дамбо", который не оправдал ожиданий как зрителей, так и критиков, режиссер Тим Бертон задумался о завершении своей карьеры. Однако идея вернуться к своей классике придала ему новый толчок и мотивацию продолжать творческую деятельность.

Бертон решил снять продолжение своего культового фильма "Битлджюс", который стал одним из его самых известных работ. Новый фильм под названием "Битлджюс Битлджюс" дарит зрителям возможность снова окунуться в мир фантастики и черного юмора от Бертона. Ленту можно будет увидеть в кинотеатрах с 5 сентября.

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Премьера фильма "Битлджюс Битлджюс": подробности

В новом фильме "Битлджюс Битлджюс" демонический персонаж снова появляется на экране. После внезапной семейной трагедии семья Дитц, состоящая из трех поколений, возвращается в свой старый дом в Уинтер-Ривере. Лидия, которая когда-то уже имела дело с Битлджюсом, пытается продолжать жить дальше, но ее прошлое продолжает ее преследовать.

"Битлджюс Битлджюс": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако проблемы снова начинаются, когда ее дочь-подросток Астрид, которая имеет мятежный характер, случайно находит на чердаке загадочный макет города. Эта находка становится ключом к открытию портала в потусторонний мир. Вследствие этого события начинают обостряться как в реальном мире, так и в паранормальном. Все это приводит к тому, что кто-то непременно трижды произнесет имя Битлджюса, тем самым вызывая его снова.

Как только это произойдет, демон вернется со своим непредсказуемым и хаотичным стилем, чтобы создать еще больше беспорядка и погрузить как мир живых, так и потусторонний в настоящий хаос.