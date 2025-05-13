Их можно будет посмотреть на кинофестивале Миколайчук OPEN в Черновцах в блоке "Дом – это где?" 20 июня. Кино 24 рассказывает о каждом фильме блока подробнее. А уже в июне вы можете посмотреть их первыми по зрительскими абонементами.

Советуем 3 новейшие украинские сериалы, которые вышли в 2025 году и влюбили в себя всех зрителей

"Киев – Берлин, через Варшаву, Модлин", реж Дмитрий Марьянич

Главная героиня Дора (Дарья Творонович – "Валерия выходит замуж") приезжает из Берлина в Киев на выходные, чтобы навестить друзей и увидеть родной город. В Киеве, она списывается со старым другом Демьяном (Григорий Наумов – "Капитан Бровары"), который когда-то был влюблен в нее, и договаривается о встрече.

Гуляя по городу, вместе с Демьяном, героиня переживает радость от встречи с человеком из своего прошлого и раздражение из-за допросов парня о причинах эмиграции в Берлин. Дора устает от бурного общения и завершает встречу. Возвращаясь домой, девушка застает Демьяна под своим домом. Парень признается, что до сих пор испытывает чувства к Доре и просит ее не уезжать. Героиня не выдерживает и гневно произносит, что не собирается ради него менять свою жизнь. Остыв, Демьян говорит Доре, что все равно будет ждать ее.



"Киев – Берлин, через Варшаву, Модлин" / Кадр из фильма

"Когда пойдет дождь", реж. Екатерина Татарчук

В центре сюжета Дарья (Мария Моторная – "Посторонний") - актриса маленького украинского театра, которая во время войны начинает сомневаться в смысле своей работы. Она играет в сюрреалистических спектаклях, кажущихся далекими от реальности. Режиссер этих спектаклей Нико считает, что искусство сейчас необходимо, но Дарья этого не чувствует. На спектакль, где почти ничего не происходит, все же приходят зрители. Кто-то ищет облегчения, кто-то – покоя; ее мама Галя – приходит посмотреть на свою дочь на сцене.

На фоне войны, постоянного страха и тревожных новостей у Дарьи растет желание уехать из города, но Галя, несмотря на опасность, отказывается покидать город. Бежав к автобусной остановке, Дарья встречает женщину, которая была в театральном зале во время спектакля. Она делится с Дариной, насколько важным для нее был этот поход в театр. Затем Дарья встречает коллег, которые тоже едут. Она думает: если все актеры поедут, куда будут приходить зрители?



Фильм "Когда пойдет дождь" / Кадр из фильма

"М+Л", реж. Яна Петрикова

Фильм по мотивам романа "Спросите Миечку" Евгении Кузнецовой рассказывает о двух сестрах, Миечка и Лиличка, которые приезжают на лето в свой "шелтер".

Здесь, у бабушки, каждая прячется от важного для нее решения. Одна колеблется относительно переезда в Австралию, другая – пытается разобраться в отношениях. Старый дом, заросший яблоневый сад, теплые вечера у костра – все будто застыло во времени... Но лето не может длиться вечно.



В главных ролях украинские актрисы Дарья Легейда-Сова ("Крашанка") и Карина Шеверова ("Кукушки").

"М+Л" / Кадр из фильма

"Научи нас летать", реж. Лилия Сивицкая

Гибридный короткометражный фильм рассказывает о молодой украинской фотографке Марии, которая преодолевает жизненные препятствия и переосмысливает свое предназначение в военном Киеве после деоккупации региона.

Она встречает свое альтер-эго, иностранного журналиста, с которым начинает одиссею по городу, его прошлым, настоящим и всеми мечтами. Она заново открывает для себя чувство радости и мира, несмотря на постоянное ощущение меланхолии и травмы. Фильм посвящен поколению молодежи, которое полностью приняло реальность войны и неутомимо работает, чтобы защитить, сохранить то, что они любят: людей, места, сам город.



"Научи нас летать" / Кадр из фильма

"Обида", реж. Глеб Осатинский

Фильм из короткометражного конкурса Берлинале 2024 снял харьковчанин, который эмигрировал из Украины. Его главный герой 17-летний Яша, который и любой подросток, бунтует против власти, но в советской Украине 1990-х годов некоторые из оппозиционных сил опаснее других. Когда Яша достигает своего предела, грубые импульсы толкают его к пропасти, которая может нанести непоправимый вред.

В ленте сыграли Владислав Балюк ("Я и Феликс"), Алина Чебан ("Навсегда Навсегда"), Олеся Островская ("Моя семья и другие звери", "Стоп-Земля") и другие.



"Обида" / Кадр из фильма

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