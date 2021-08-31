Кинофестиваль в Венеции: на конкурсных программах впервые представят 3 украинские фильмы

Венецианский кинофестиваль является одним из самых престижных в мире. Впервые на масштабной события в 2021 году Украину будут представлять сразу 3 фильма.

На кинофестивале в Венеции состоится мировая премьера фильма "Отражение" Валентина Васяновича в основном конкурсе. Это вторая работа режиссера, которая попала в основную программу мероприятия за период независимости Украины.

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"Отражение" будет конкурировать с фильмами Педро Альмодовара, Паоло Соррентино и других именитых создателей. В то же время в программе "Горизонты" покажут "Носорога" Олега Сенцова и "Цензорку" словацкого режиссера Петера Керекеша.

"Очень хорошо, что мир интересуется нашей историей и хочет смотреть, что у нас происходит. Хотелось бы изменить будущую нашу историю и с немного другим жанром попадать, но как есть", – отметил председатель Совета по государственной поддержке кинематографии Артем Колюбаев.



Кадр из фильма "Отражение" Васяновича / Фото с сайта Госкино

Фильм Сенцова прошел сложный путь

Некоторые украинские фильмы, представленные в Венеции в 2021 году, прошли непростой путь к своему созданию. Например, лента Сенцова "Носорог", которую режиссер планировал снимать еще 2012 году и даже прошел тогда отбор Госкино. Впрочем, полноценно начать съемки так и не удалось из-за активного участия Сенцова в Евромайдане и дальнейшем плену в России.

"За 5 лет заключения я написал несколько сценариев, но к этой истории я не остыл. Хотел ее снимать, понимая, что она более сложная, чем кажется на первый взгляд. Для меня это новая ступень к более серьезным фильмам", – рассказал Сенцов.



Кадр из фильма "Носорог" Сенцова / Фото с сайта Госкино

Привлечение частного бизнеса в индустрию

Продюсеры и кинопроизводители отмечают, что Украина начинает делать первые серьезные шаги в международном кино. Говорят о том факте, что украинскую индустрию наконец сформировали и это стало возможным при поддержке Госкино. В то же время насчет привлечения частного бизнеса к финансированию авторского кино ответ неутешительный.

"Вкладывать в кино можно тогда, когда это имеет смысл экономически. В Украине мы заходили в карантин из 500 залов, а не кинотеатров. Для сравнения, в Польше более 3 тысяч залов", – отметил продюсер фильма "Отражение" Владимир Яценко.

По словам продюсера, предлагать сотрудничество бизнесу можно тогда, когда есть гарантия, что вложенные в фильм деньги им вернутся. В Украине пока об этом говорить рано.



Кадр из фильма "Цензорка" / Фото с сайта Госкино

Украинское кино выходит на международный рынок

Все чаще Украина принимает участие в копродукции, когда к созданию одной ленты привлекают несколько стран. К примеру, кроме Украины, фильм Сенцова "Носорог" финансировали Польша и Германия, а лента "Цензорка" Керекеша – совместного производства Словакии, Чехии и Украины.

Благодаря такому подходу, в Украине появляются авторы и специалисты, которых уже знают за рубежом. Украинские актеры таким образом получают шансы попасть в зарубежные фильмы.

Каждый фильм, который поедет в Венецию, это также работа актеров. Если на них посмотрят другие профессионалы, режиссеры, они их могут выбрать в свой фильм, который будет касаться Украины или Восточной Европы,

– объяснил продюсер "Носорога" и "Цензорки" Денис Иванов.

Актриса Мария Климова исполнила главную роль в фильме "Цензорка", которая стала дебютом в ее карьере, ведь до этого она выступала только в театре. Сюжет рассказывает историю молодой женщины Леси, которую приговорили к заключению в одной из исправительных учреждений Одессы. Поскольку кино было морально сложным, международная съемочная команда нуждалась в отдыхе после завершения работы.



Фильм "Цензорка" снимали в исправительной колонии / Фото с сайта Госкино

"На территории тюрьмы тяжелая атмосфера, поэтому мы вынуждены были вечером выезжать и встречаться на море. Говорили на другие темы и отдыхали от атмосферы. Мы очень сблизились и общаемся до сих пор", – отметила Климова.

Показ фильмов на Венецианском кинофестивале начнется 1 сентября 2021 года. Узнать имена победителей можно будет уже 11 сентября.

Украинские фильмы покажут на Венецианском кинофестивале: смотрите видео 24 канала