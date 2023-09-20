"Довбуш", "Мавка", "Люксембург, Люксембург": номинанты национальной премии "Киноколо"

Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила претендентов на получение наград в 2023 году. Лидерами по количеству номинаций стали ленты "Степное" Марины Вроды (6 номинаций), "La Palisiada" Филиппа Сотниченко (5 номинаций), "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича (4 номинации), а также "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова (3 номинации).

Традиционно имена победителей объявят во время торжественной церемонии награждения, которая состоится в день открытия фестиваля "Киевская неделя критики" – 12 октября 2023 года.

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Номинанты 6-й Национальной премии кинокритиков "Киноколо" в 2023 году

Лучший полнометражный игровой фильм

"Довбуш", режиссер Олесь Санин;

"Люксембург, Люксембург", режиссер Антонио Лукич;

"La Palisiada", режиссер Филипп Сотниченко;

"Степное", режиссер Марина Краса.

Лучший короткометражный игровой фильм

"Великая маленькая война", режиссер Мирослав Латик;

"ГКЧП", режиссер Аркадий Непиталюк;

"Живая", режиссеры Владлен Одуденко;

"Это свидание", режиссер Надежда Парфан.

Лучший документальный фильм

"20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов;

"Железные бабочки", режиссер Роман Любой;

"Откуда куда", режиссер Мачек Хамела;

"Мы не погаснем", режиссер Алиса Коваленко.

Лучший анимационный фильм

"Весна", режиссер Никита Лысков;

"Мавка. Лесная песня", режиссеры Александра Рубан, Олег Маламуж;

"Мариуполь. Сто ночей", режиссер София Мельник;

"Мокош", режиссер Анна Дудко.

Открытие года

"20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов;

"La Palisiada", режиссер Филипп Сотниченко;

"Навсегда-навсегда", режиссер Анна Бурячкова;

"Степное", режиссер Марина Краса.

Лучший актер

Александр Максяков ("Степное");

Амил Насиров ("Люксембург, Люксембург");

Новруз Пашаев ("У Полисиада");

Сергей Стрельников ("Довбуш").

Лучшая актриса

Нина Антонова ("Степное");

Ксения Хижняк ("Я, Нина");

Карина Химчук ("Ты меня любишь?");

Елизавета Целик ("Навсегда-навсегда").

Лучший сценарий фильма

Марина Краса, Кирилл Шувалов ("Степное");

Антонио Лукич ("Люксембург, Люксембург");

Тоня Ноябрева ("Ты меня любишь?");

Филипп Сотниченко ("У Полисиада").

За достижение

Довженко-Центр по лекторию "Как перестать волноваться и полюбить украинское кино";

Дарья Бадьор, Станислав Битюцкий, Сергей Ксаверов, Анна Дацюк за кураторство 6-го кинофестиваля "Киевская неделя критики";

Довженко-Центр (команда проекта: Алена Пензий, Александр Телюк, Олег Олифер, Александр Бертман и Татьяна Деркач) за программу "Мультфильм Недели. Первый сезон";

Наталья Серебрякова за серию публикаций по украинскому кино в издании Cineuropa.