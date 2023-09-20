"Довбуш", "Мавка", "Люксембург, Люксембург": номинанты национальной премии "Киноколо"
Источник:Киевская неделя критики
Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила претендентов на получение наград в 2023 году. Лидерами по количеству номинаций стали ленты "Степное" Марины Вроды (6 номинаций), "La Palisiada" Филиппа Сотниченко (5 номинаций), "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича (4 номинации), а также "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова (3 номинации).
Традиционно имена победителей объявят во время торжественной церемонии награждения, которая состоится в день открытия фестиваля "Киевская неделя критики" – 12 октября 2023 года.
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Номинанты 6-й Национальной премии кинокритиков "Киноколо" в 2023 году
Лучший полнометражный игровой фильм
- "Довбуш", режиссер Олесь Санин;
- "Люксембург, Люксембург", режиссер Антонио Лукич;
- "La Palisiada", режиссер Филипп Сотниченко;
- "Степное", режиссер Марина Краса.
Лучший короткометражный игровой фильм
- "Великая маленькая война", режиссер Мирослав Латик;
- "ГКЧП", режиссер Аркадий Непиталюк;
- "Живая", режиссеры Владлен Одуденко;
- "Это свидание", режиссер Надежда Парфан.
Лучший документальный фильм
- "20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов;
- "Железные бабочки", режиссер Роман Любой;
- "Откуда куда", режиссер Мачек Хамела;
- "Мы не погаснем", режиссер Алиса Коваленко.
Лучший анимационный фильм
- "Весна", режиссер Никита Лысков;
- "Мавка. Лесная песня", режиссеры Александра Рубан, Олег Маламуж;
- "Мариуполь. Сто ночей", режиссер София Мельник;
- "Мокош", режиссер Анна Дудко.
Открытие года
- "20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов;
- "La Palisiada", режиссер Филипп Сотниченко;
- "Навсегда-навсегда", режиссер Анна Бурячкова;
- "Степное", режиссер Марина Краса.
Лучший актер
- Александр Максяков ("Степное");
- Амил Насиров ("Люксембург, Люксембург");
- Новруз Пашаев ("У Полисиада");
- Сергей Стрельников ("Довбуш").
Лучшая актриса
- Нина Антонова ("Степное");
- Ксения Хижняк ("Я, Нина");
- Карина Химчук ("Ты меня любишь?");
- Елизавета Целик ("Навсегда-навсегда").
Лучший сценарий фильма
- Марина Краса, Кирилл Шувалов ("Степное");
- Антонио Лукич ("Люксембург, Люксембург");
- Тоня Ноябрева ("Ты меня любишь?");
- Филипп Сотниченко ("У Полисиада").
За достижение
- Довженко-Центр по лекторию "Как перестать волноваться и полюбить украинское кино";
- Дарья Бадьор, Станислав Битюцкий, Сергей Ксаверов, Анна Дацюк за кураторство 6-го кинофестиваля "Киевская неделя критики";
- Довженко-Центр (команда проекта: Алена Пензий, Александр Телюк, Олег Олифер, Александр Бертман и Татьяна Деркач) за программу "Мультфильм Недели. Первый сезон";
- Наталья Серебрякова за серию публикаций по украинскому кино в издании Cineuropa.