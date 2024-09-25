Наибольшее количество номинаций получил фильм Жанны Озирной "Медовый месяц". Полный список объявили на странице в фейсбуке.
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Лидерами среди номинантов также стали ленты "Редакция", "Серые пчелы" и "Уроки толерантности", которые получили по 4 номинации. Победителей объявят на церемонии награждения, что состоится в день открытия фестиваля "Киевская неделя критики" – 17 октября 2024 года.
Лидер среди номинантов – "Медовый месяц": смотрите трейлер онлайн
Полный список номинантов
Лучший полнометражный игровой фильм
- "Медовый месяц", режиссер Жанна Озирна;
- "Редакция", режиссер Роман Бондарчук;
- "Серые пчелы", режиссер Дмитрий Моисеев;
- "Уроки толерантности", режиссер Аркадий Непиталюк.
Лучший короткометражный игровой фильм
- "Войсы из Бахмута", режиссер Игорь Бабаев;
- "Дополнительные сцены", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук;
- "Конец истории", режиссер Станислав Битюцкий;
- "Седьмая Смена", режиссер Наталья Ильчук;
- "Внимание, добрый пес!", режиссер Аделина Борец.
Лучшая режиссура
- Роман Бондарчук ("Редакция");
- Сергей Маслобойщиков ("Яса");
- Дмитрий Моисеев ("Серые пчелы");
- Мария Стоянова ("Фрагменты льда").
Лучший актер
- Виктор Жданов ("Серые пчелы");
- Роман Луцкий ("Медовый месяц");
- Владимир Ямненко ("Серые пчелы");
- Александр Ярема ("Уроки толерантности").
Лучшая актриса
- Ирина Нирша ("Медовый месяц");
- Жанна Озирна ("Редакция");
- Алла Сергийко ("Яса");
- Елена Узлюк ("Уроки толерантности").
Лучший сценарий фильма
- Дмитрий Моисеев ("Серые пчелы");
- Аркадий Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантности");
- Жанна Озирна ("Медовый месяц");
- Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарья Аверченко ("Редакция").
Лучший полнометражный документальный фильм
- "Мирные люди", режиссер Оксана Карпович;
- "Реал", режиссер Олег Сенцов;
- "Сентиментальное путешествие к планете Параджанова", режиссер Тарас Томенко;
- "Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова.
Лучший короткометражный документальный фильм
- "Взрывы возле музея", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук;
- "Войсы из Бахмута", режиссер Игорь Бабаев;
- "Под знаком якоря", режиссер Тарас Спивак;
- "Там, где заканчивается Россия", режиссер Алексей Радинский.
Лучший анимационный фильм
- "Мост", режиссер Никита Лыськов;
- "Сага о корове-русалке", режиссер Саша Даниленко;
- "Спуки Лупс", режиссер Стас Сантимов;
- "Я умерла в Ирпене", режиссер Анастасия Фалилеева.
За достижения
- Ольга Бирзул (книга "Твоя книга о кино");
- АНТЕЛЬМ ВИДО - книга Ciné-Ukraine, histoire(s) d'indépendance / Кино-Украина, история(и) независимости;
- Владимир Войтенко (возобновление печатного журнала экранных искусств "Кино-Коло", 2024 1 (39) – Украина в огне);
- Довженко-Центр, кураторская группа: Алена Пензий, Александр Телюк, Станислав Битюцкий (выставка "Река кричала, вила, как раненый зверь").
Открытие года
- "Медовый месяц", режиссер Жанна Озирна;
- "Фарфоровая война", режиссеры Слава Леонтьев, Брендан Белломо;
- "Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова;
- Nice Ladies, режиссер Мария Пономарева.