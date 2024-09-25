Наибольшее количество номинаций получил фильм Жанны Озирной "Медовый месяц". Полный список объявили на странице в фейсбуке.

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Лидерами среди номинантов также стали ленты "Редакция", "Серые пчелы" и "Уроки толерантности", которые получили по 4 номинации. Победителей объявят на церемонии награждения, что состоится в день открытия фестиваля "Киевская неделя критики" – 17 октября 2024 года.

Лидер среди номинантов – "Медовый месяц": смотрите трейлер онлайн

Полный список номинантов

Лучший полнометражный игровой фильм

"Медовый месяц", режиссер Жанна Озирна;

"Редакция", режиссер Роман Бондарчук;

"Серые пчелы", режиссер Дмитрий Моисеев;

"Уроки толерантности", режиссер Аркадий Непиталюк.

Лучший короткометражный игровой фильм

"Войсы из Бахмута", режиссер Игорь Бабаев;

"Дополнительные сцены", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук;

"Конец истории", режиссер Станислав Битюцкий;

"Седьмая Смена", режиссер Наталья Ильчук;

"Внимание, добрый пес!", режиссер Аделина Борец.

Лучшая режиссура

Роман Бондарчук ("Редакция");

Сергей Маслобойщиков ("Яса");

Дмитрий Моисеев ("Серые пчелы");

Мария Стоянова ("Фрагменты льда").

Лучший актер

Виктор Жданов ("Серые пчелы");

Роман Луцкий ("Медовый месяц");

Владимир Ямненко ("Серые пчелы");

Александр Ярема ("Уроки толерантности").

Лучшая актриса

Ирина Нирша ("Медовый месяц");

Жанна Озирна ("Редакция");

Алла Сергийко ("Яса");

Елена Узлюк ("Уроки толерантности").

Лучший сценарий фильма

Дмитрий Моисеев ("Серые пчелы");

Аркадий Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантности");

Жанна Озирна ("Медовый месяц");

Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарья Аверченко ("Редакция").

Лучший полнометражный документальный фильм

"Мирные люди", режиссер Оксана Карпович;

"Реал", режиссер Олег Сенцов;

"Сентиментальное путешествие к планете Параджанова", режиссер Тарас Томенко;

"Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова.

Лучший короткометражный документальный фильм

"Взрывы возле музея", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук;

"Войсы из Бахмута", режиссер Игорь Бабаев;

"Под знаком якоря", режиссер Тарас Спивак;

"Там, где заканчивается Россия", режиссер Алексей Радинский.

Лучший анимационный фильм

"Мост", режиссер Никита Лыськов;

"Сага о корове-русалке", режиссер Саша Даниленко;

"Спуки Лупс", режиссер Стас Сантимов;

"Я умерла в Ирпене", режиссер Анастасия Фалилеева.

За достижения

Ольга Бирзул (книга "Твоя книга о кино");

АНТЕЛЬМ ВИДО - книга Ciné-Ukraine, histoire(s) d'indépendance / Кино-Украина, история(и) независимости;

Владимир Войтенко (возобновление печатного журнала экранных искусств "Кино-Коло", 2024 1 (39) – Украина в огне);

Довженко-Центр, кураторская группа: Алена Пензий, Александр Телюк, Станислав Битюцкий (выставка "Река кричала, вила, как раненый зверь").

Открытие года