Найбільшу кількість номінацій здобув фільм Жанни Озірної "Медовий місяць". Повний список оголосили на сторінці у фейсбуці.
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Лідерами серед номінантів також стали стрічки "Редакція", "Сірі бджоли" та "Уроки толерантності", які отримали по 4 номінації. Переможців оголосять на церемонії нагородження, що відбудеться у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики" – 17 жовтня 2024 року.
Лідер серед номінантів – "Медовий місяць": дивіться трейлер онлайн
Повний список номінантів
Найкращий повнометражний ігровий фільм
- "Медовий місяць", режисерка Жанна Озірна;
- "Редакція", режисер Роман Бондарчук;
- "Сірі бджоли", режисер Дмитро Мойсеєв;
- "Уроки толерантності", режисер Аркадій Непиталюк.
Найкращий короткометражний ігровий фільм
- "Войси з Бахмута", режисер Ігор Бабаєв;
- "Додаткові сцени", режисери Роман Хімей, Ярема Малащук;
- "Кінець історії", режисер Станіслав Битюцький;
- "Сьома Зміна", режисерка Наталія Ільчук;
- "Увага, добрий пес!", режисерка Аделіна Борець.
Найкраща режисура
- Роман Бондарчук ("Редакція");
- Сергій Маслобойщиков ("Яса");
- Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли");
- Марія Стоянова ("Фрагменти льоду").
Найкращий актор
- Віктор Жданов ("Сірі бджоли");
- Роман Луцький ("Медовий місяць");
- Володимир Ямненко ("Сірі бджоли");
- Олександр Ярема ("Уроки толерантності").
Найкраща акторка
- Ірина Нірша ("Медовий місяць");
- Жанна Озірна ("Редакція");
- Алла Сергійко ("Яса");
- Олена Узлюк ("Уроки толерантності").
Найкращий сценарій фільму
- Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли");
- Аркадій Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантності");
- Жанна Озірна ("Медовий місяць");
- Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дар’я Аверченко ("Редакція").
Найкращий повнометражний документальний фільм
- "Мирні люди", режисерка Оксана Карпович;
- "Реал", режисер Олег Сенцов;
- "Сентиментальна подорож до планети Параджанова", режисер Тарас Томенко;
- "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова.
Найкращий короткометражний документальний фільм
- "Вибухи біля музею", режисери Роман Хімей, Ярема Малащук;
- "Войси з Бахмута", режисер Ігор Бабаєв;
- "Під знаком якоря", режисер Тарас Співак;
- "Там, де закінчується Росія", режисер Олексій Радинський.
Найкращий анімаційний фільм
- "Міст", режисер Микита Лиськов;
- "Сага про корову-русалку", режисер Сашко Даниленко;
- "Спукі Лупс", режисер Стас Сантімов;
- "Я померла в Ірпені", режисерка Анастасія Фалілеєва.
За досягнення
- Ольга Бірзул (книга "Твоя книга про кіно");
- АНТЕЛЬМ ВІДО — книга Ciné-Ukraine, histoire(s) d’indépendance / Кіно-Україна, історія(ї) незалежності;
- Володимир Войтенко (відновлення друкованого часопису екранних мистецтв "Кіно-Коло", 2024 1 (39) – Україна в огні);
- Довженко-Центр, кураторська група: Альона Пензій, Олександр Телюк, Станіслав Битюцький (виставка "Ріка кричала, вила, як поранений звір").
Відкриття року
- "Медовий місяць", режисерка Жанна Озірна;
- "Порцелянова війна", режисери Слава Леонтьєв, Брендан Белломо;
- "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова;
- Nice Ladies, режисерка Марія Пономарьова.