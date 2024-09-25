Премия "Киноколо" объявила номинантов: какие фильмы поборются за награду

25 сентября 2024, 17:00
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Автор: Мария Касий

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"Киевская неделя критики

Национальная премия кинокритиков "Киноколо" назвала претендентов на награду 2024 года. Премию вручат 11 номинантам –категорию документального кино разделили на полный и короткий метр.

Наибольшее количество номинаций получил фильм Жанны Озирной "Медовый месяц". Полный список объявили на странице в фейсбуке.

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Лидерами среди номинантов также стали ленты "Редакция", "Серые пчелы" и "Уроки толерантности", которые получили по 4 номинации. Победителей объявят на церемонии награждения, что состоится в день открытия фестиваля "Киевская неделя критики" – 17 октября 2024 года.

Лидер среди номинантов – "Медовый месяц": смотрите трейлер онлайн

Полный список номинантов

Лучший полнометражный игровой фильм

  • "Медовый месяц", режиссер Жанна Озирна;
  • "Редакция", режиссер Роман Бондарчук;
  • "Серые пчелы", режиссер Дмитрий Моисеев;
  • "Уроки толерантности", режиссер Аркадий Непиталюк.

Лучший короткометражный игровой фильм

  • "Войсы из Бахмута", режиссер Игорь Бабаев;
  • "Дополнительные сцены", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук;
  • "Конец истории", режиссер Станислав Битюцкий;
  • "Седьмая Смена", режиссер Наталья Ильчук;
  • "Внимание, добрый пес!", режиссер Аделина Борец.

Лучшая режиссура

  • Роман Бондарчук ("Редакция");
  • Сергей Маслобойщиков ("Яса");
  • Дмитрий Моисеев ("Серые пчелы");
  • Мария Стоянова ("Фрагменты льда").

Лучший актер

  • Виктор Жданов ("Серые пчелы");
  • Роман Луцкий ("Медовый месяц");
  • Владимир Ямненко ("Серые пчелы");
  • Александр Ярема ("Уроки толерантности").

Лучшая актриса

  • Ирина Нирша ("Медовый месяц");
  • Жанна Озирна ("Редакция");
  • Алла Сергийко ("Яса");
  • Елена Узлюк ("Уроки толерантности").

Лучший сценарий фильма

  • Дмитрий Моисеев ("Серые пчелы");
  • Аркадий Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантности");
  • Жанна Озирна ("Медовый месяц");
  • Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарья Аверченко ("Редакция").

Лучший полнометражный документальный фильм

  • "Мирные люди", режиссер Оксана Карпович;
  • "Реал", режиссер Олег Сенцов;
  • "Сентиментальное путешествие к планете Параджанова", режиссер Тарас Томенко;
  • "Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова.

Лучший короткометражный документальный фильм

  • "Взрывы возле музея", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук;
  • "Войсы из Бахмута", режиссер Игорь Бабаев;
  • "Под знаком якоря", режиссер Тарас Спивак;
  • "Там, где заканчивается Россия", режиссер Алексей Радинский.

Лучший анимационный фильм

  • "Мост", режиссер Никита Лыськов;
  • "Сага о корове-русалке", режиссер Саша Даниленко;
  • "Спуки Лупс", режиссер Стас Сантимов;
  • "Я умерла в Ирпене", режиссер Анастасия Фалилеева.

За достижения

  • Ольга Бирзул (книга "Твоя книга о кино");
  • АНТЕЛЬМ ВИДО - книга Ciné-Ukraine, histoire(s) d'indépendance / Кино-Украина, история(и) независимости;
  • Владимир Войтенко (возобновление печатного журнала экранных искусств "Кино-Коло", 2024 1 (39) – Украина в огне);
  • Довженко-Центр, кураторская группа: Алена Пензий, Александр Телюк, Станислав Битюцкий (выставка "Река кричала, вила, как раненый зверь").

Открытие года

  • "Медовый месяц", режиссер Жанна Озирна;
  • "Фарфоровая война", режиссеры Слава Леонтьев, Брендан Белломо;
  • "Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова;
  • Nice Ladies, режиссер Мария Пономарева.