Оператор в кадре и не только: киноляпы в "Гарри Поттере", о которых могли не знать

На фоне того, что сейчас в разработке HBO находится сериал о "Гарри Поттере", новости о старой кинофраншизе продолжают оставаться актуальными. На этот раз поговорим о киноляпах.

На самом деле киноляпы довольно трудно заметить даже тогда, когда видел фильм десятки раз. Однако есть отдельные внимательные зрители, которые могут увидеть то, чего не видели миллионы. 24 Канал покажет и расскажет о киноляпах в "Гарри Поттере", которые могут вас удивить.

Киноляпы в фильмах о "Гарри Поттере"

В первом фильме, когда дядя Вернон общается с Гарри перед поездкой в зоопарк, парень одет в футболку, поверх которой идет рубашка. Но при смене кадра рубашка почему-то сползла с плеча юноши.

Киноляпы в "Гарри Поттере" / Коллаж 24 Канала

Поскольку в книгах о "Гарри Поттере" не было указано, как именно размещался шрам Гарри на лбу, поэтому режиссер сам решал, где будет знак. Однако очень часто актеру рисовали метку в разных местах, не отслеживая точности.

Киноляпы в "Гарри Поттере" / Фото с тиктока fun_of_wizards

Цвет глаз юной Лили (мамы Гарри) не совпадали с глазами парня, хотя на протяжении всех частей ему говорили, что у него мамины глаза. В одной из сцен, где Лили показали в юности, она имела карие глаза. Это существенная ошибка, потому что у Дэниела Рэдклиффа были голубые глаза. И по книге должны были быть зеленого цвета, однако у актера была аллергия на контактные линзы.

Киноляп в фильмах о "Гарри Поттере" / Кадр из фильма

Лили также показали в разных образах, когда ее убивал Лорд Волдеморт. Сначала ее показали в свитере, а потом на полу в зеленом платье или халате.

Киноляпы в "Гарри Поттере" / Фото с тиктока fun_of_wizards

В первой части профессор Квирел постоянно ходил с обмотанной головой. В один из кадров попало, как из-под его головного убора выглядывают волосы. А вот в финальной сцене профессор был лысый.

Киноляпы в "Гарри Поттере" / Коллаж 24 Канала

Когда Гарри и Драко Мелфой дрались в дуэли, то в одной из сцен в кадр попал оператор. На первый взгляд, он "слился" с учениками, однако большую камеру таки можно заметить.

Киноляпы в "Гарри Поттере" / Кадр из фильма

Когда Оливер Вуд – капитан команды по квиддичу "Гриффиндора" рассказывал Гарри правила игры, то за спиной второго показали дорожку. Но при смене кадра сзади Поттера вдруг появилось зеленое поле вместо кирпичной брусчатки.

Киноляпы в "Гарри Поттере" / Коллаж 24 Канала

В пятом фильме, когда Долорис Амбридж вызвала в кабинет Гарри для наказания, она подвергла его пыткам. На его руке появилась болезненно выжженная фраза – "Я не должен врать". Однако в фильме почему-то эта метка меняет положение, то она на левой руке, то на правой.

Киноляпы в "Гарри Поттере" / Кадр из фильма

В одной из частей Гарри снится кошмар. Он одет в футболку без пуговиц, а когда просыпается, то на нем уже футболка с пуговицами.

Киноляпы в "Гарри Поттере" / Фото с тиктока fun_of_wizards

