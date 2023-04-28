По итогам 2022 года уход голливудских киностудий привел к падению выручки российских киносетей в два раза. Пиратство и производство собственных фильмов и сериалов не улучшило ситуацию.

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Российские киносети понесли огромные убытки из-за выхода Голливуда

Больше всего пострадали такие киносети как: Синем парк, Каро Фильм и Киномакс. Они понесли миллиардные убытки.

Владелец крупнейшей российской сети из 65 кинотеатров Синема Парк в 2022 году потерял 43,2% выручки, а чистый убыток составил 1,8 миллиарда рублей. Выручка Каро снизилась на 41,8 % – убыток составил 1,3 миллиарда рублей. В Киномакс выручка уменьшилась на 46,6 % и составила примерно 2 миллиарда рублей, а убыток достиг почти 1 миллиарда рублей,

– сообщает НВ со ссылкой на РБК.

Другие кинопрокатные компании в России также сообщают о значительных потерях доходов от показа фильмов.

В 2021 году по кассовым сборам российских кинотеатров в размере 40,7 миллиарда рублей почти 75% составляли зарубежные фильмы. Однако к концу 2022 года доля иностранных фильмов в кассовых сборах сократилась до 47,9%, а весь рынок кинопроката уменьшился на 41,9%.

Однако, несмотря на бойкот Голливуда, многие зарубежные кино продают в Россию. Речь идет о таких лентах: