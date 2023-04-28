За підсумками 2022 року, відхід голлівудських кіностудій призвів до падіння виторгу російських кіномереж у два рази. Піратство та виробництво власних фільмів та серіалів ситуації не покращило.

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Російські кіномережі зазнали величезних збитків через вихід Голлівуду

Найбільше постраждали такі кіномережі як: Сінема парк, Каро Фільм і Кіномакс. Вони зазнали мільярдних збитків.

Власник найбільшої російської мережі з 65 кінотеатрів Сінема Парк у 2022 році втратив 43,2 % виторгу, а чистий збиток становив 1,8 мільярда рублів. Виторг Каро знизився на 41,8 % – збиток склав 1,3 мільярда рублів. У Кіномакс виторг зменшився на 46,6 % і склав приблизно 2 мільярди рублів, а збиток досяг майже 1 мільярда рублів,

– повідомляє НВ з посиланням на РБК.

Інші кінопрокатні компанії в Росії також повідомляють про значні втрати доходів від показу фільмів.

У 2021 році з касових зборів російських кінотеатрів у розмірі 40,7 мільярда рублів майже 75 % складали закордонні фільми. Однак на кінець 2022 року частка іноземних фільмів у касових зборах скоротилася до 47,9 %, а весь ринок кінопрокату зменшився на 41,9 %.

Проте, попри бойкот Голлівуду, чимало закордонного кіно продають в Росію. Йдеться про такі стрічки: