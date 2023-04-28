Воровство не помогло: кинотеатры России понесли миллиардные убытки из-за ухода студий Голливуда
Источник:НВ
После полномасштабного вторжения России в Украину из российского рынка вышли крупнейшие западные кинокомпании – Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal. Из-за этого кинотеатры России понесли большие убытки.
По итогам 2022 года уход голливудских киностудий привел к падению выручки российских киносетей в два раза. Пиратство и производство собственных фильмов и сериалов не улучшило ситуацию.
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Российские киносети понесли огромные убытки из-за выхода Голливуда
Больше всего пострадали такие киносети как: Синем парк, Каро Фильм и Киномакс. Они понесли миллиардные убытки.
Владелец крупнейшей российской сети из 65 кинотеатров Синема Парк в 2022 году потерял 43,2% выручки, а чистый убыток составил 1,8 миллиарда рублей. Выручка Каро снизилась на 41,8 % – убыток составил 1,3 миллиарда рублей. В Киномакс выручка уменьшилась на 46,6 % и составила примерно 2 миллиарда рублей, а убыток достиг почти 1 миллиарда рублей,
– сообщает НВ со ссылкой на РБК.
Другие кинопрокатные компании в России также сообщают о значительных потерях доходов от показа фильмов.
В 2021 году по кассовым сборам российских кинотеатров в размере 40,7 миллиарда рублей почти 75% составляли зарубежные фильмы. Однако к концу 2022 года доля иностранных фильмов в кассовых сборах сократилась до 47,9%, а весь рынок кинопроката уменьшился на 41,9%.
Однако, несмотря на бойкот Голливуда, многие зарубежные кино продают в Россию. Речь идет о таких лентах:
- Комедийное фэнтези "Магические двери" с лауреатом Оскара Кристофом Вальцем и Сэмом Нилом;
- Британо-французская мелодрама "Сын" с Росомахой из "Людей Икс" и другими звездами Голливуда;
- Новая серия французского кинохита "Астерикс и Обеликс";
- Ирландское кино "Марлоу" с известными актерами Лиамом Нисоном, Джессикой Лэнгом, Даяной Крюгером, Аланом Каммингом, Колмом Мини от оскароносного режиссера Нила Джордана;
- Новая комедия с участием Гира и еще кучи звезд Дайан Китон, Сьюзен Серендон, Эммы Робертс, Уильяма Х. Мэйси "Возможно, да";
- "Джон Уик 4" из Киану Ривзом и другие.