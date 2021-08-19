Начнут с показа классической украинской ленты 1964 года великого режиссера Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Недавно она возглавила рейтинг лучших украинских фильмов за все времена, который опубликовал Довженко-центр. Этот список составили украинские кинокритики, отборщики кинофестивалей и эксперты. Об этом сообщили Up Ua Studio.

Читайте также Современные украинские фильмы, которые поразили весь мир: претенденты на Оскар, награды, отзывы

"Тени забытых предков" – экранизация одноименной повести Михаила Коцюбинского. Фильм стал признанным шедевром мирового кинематографа и участвовал в десятках фестивалей. Также покажут знаковые украинские фильмы:

"Безумная свадьба" является самым кассовым украинским фильмом, который при смете в 10 миллионов гривен собрал в прокате почти 55 миллионов!

"Безумная свадьба" 2018: смотрите трейлер

Картина Михаила Ильенко "Толока" прошла долгий путь производства и является экранизацией баллады Тараса Шевченко "У тієї Катерини хата на помості...". Поэтому снова, символично, что показываем фильм по произведению Шевченко в парке Шевченко.

"Толока" 2020: смотрите трейлер

"Круты 1918" рассказывают об одной из самых трагических страниц нашей истории – бое под Крутами между молодыми военными-курсантами Украинской Народной Республики и войсками Российской Советской Республики.

"Круты 1918" 2018: смотрите трейлер

За 7 недель показы украинских фильмов под открытым небом уже посетили больше 15 тысяч зрителей. Фильмы представляли известные режиссеры и актеры. Дважды посещал показы актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев. О своих лентах рассказывали:

Олесь Санин;

Анатолий Матешко;

Владимир Тихий;

Виктор Придувалов;

режиссер и клипмейкер Катя Царик;

актриса Ирма Витовская;

продюсер Владимир Филиппов

и др.

Первая часть праздничной программы Киновернисажа под открытым небом к 30-летию Независимости Украины

19 августа – "Тени забытых предков", режиссер Сергей Параджанов, 1964 год

– "Тени забытых предков", режиссер Сергей Параджанов, 1964 год 20 августа – "Безумная свадьба", режиссер Влад Дикий, 2018 год

– "Безумная свадьба", режиссер Влад Дикий, 2018 год 21 августа – "Толока", реж. Михаил Ильенко, 2020 год

– "Толока", реж. Михаил Ильенко, 2020 год 22 августа – "Круты 1918", реж. Алексей Шапарев, 2019 год

Начало в 21:00. Вход свободный.