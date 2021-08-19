Начнут с показа классической украинской ленты 1964 года великого режиссера Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Недавно она возглавила рейтинг лучших украинских фильмов за все времена, который опубликовал Довженко-центр. Этот список составили украинские кинокритики, отборщики кинофестивалей и эксперты. Об этом сообщили Up Ua Studio.
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"Тени забытых предков" – экранизация одноименной повести Михаила Коцюбинского. Фильм стал признанным шедевром мирового кинематографа и участвовал в десятках фестивалей. Также покажут знаковые украинские фильмы:
- "Безумная свадьба";
- "Толока";
- "Круты 1918".
"Безумная свадьба" является самым кассовым украинским фильмом, который при смете в 10 миллионов гривен собрал в прокате почти 55 миллионов!
"Безумная свадьба" 2018: смотрите трейлер
Картина Михаила Ильенко "Толока" прошла долгий путь производства и является экранизацией баллады Тараса Шевченко "У тієї Катерини хата на помості...". Поэтому снова, символично, что показываем фильм по произведению Шевченко в парке Шевченко.
"Толока" 2020: смотрите трейлер
"Круты 1918" рассказывают об одной из самых трагических страниц нашей истории – бое под Крутами между молодыми военными-курсантами Украинской Народной Республики и войсками Российской Советской Республики.
"Круты 1918" 2018: смотрите трейлер
За 7 недель показы украинских фильмов под открытым небом уже посетили больше 15 тысяч зрителей. Фильмы представляли известные режиссеры и актеры. Дважды посещал показы актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев. О своих лентах рассказывали:
- Олесь Санин;
- Анатолий Матешко;
- Владимир Тихий;
- Виктор Придувалов;
- режиссер и клипмейкер Катя Царик;
- актриса Ирма Витовская;
- продюсер Владимир Филиппов
- и др.
Первая часть праздничной программы Киновернисажа под открытым небом к 30-летию Независимости Украины
- 19 августа – "Тени забытых предков", режиссер Сергей Параджанов, 1964 год
- 20 августа – "Безумная свадьба", режиссер Влад Дикий, 2018 год
- 21 августа – "Толока", реж. Михаил Ильенко, 2020 год
- 22 августа – "Круты 1918", реж. Алексей Шапарев, 2019 год
Начало в 21:00. Вход свободный.