Режиссера Катю Царик можно назвать одной из самых известных и востребованных клипмейкеров Украины. В ее активе работы с Джамалой, The Hardkiss, а ее видеоклип для группы KAZKA "Плакала" посмотрело более 370 миллионов человек со всего мира.

Читайте Группа KAZKA выпустила саундтрек к ремейку всемирно известного сериала

Первый трейлер дебютного короткометражного фильма "Обними меня", где Катя Царик выступила как сценарист и режиссер:

О чем будет рассказывать лента "Обними меня"

Проснувшись, однажды утром, молодая женщина ощущает глубокое одиночество, которое в силах разрушить лишь объятия ее любимого мужа. Не получив их, она убегает на один день из дома. Чувствуюя острую потребность быть защищенной, она бегает, не в силах утолить свою душевную боль, которая наравне с настоящими жизненными проблемами выглядит, как бред. Она меняет маршруты с надеждой найти утешение в объятиях первого встречного, им становится бывший любовник, с которым она не виделась много лет.

Этот фильм об одиночестве в отношениях. Каждый из нас нуждается в поддержке, внимании, заботе, в том, чтобы быть услышанным и в чувстве защищенности, которое может дать одно простое действие – объятия близкого человека. Нам всем нужны объятия. Вот об этом этот фильм,

– говорит Катя.

По словам Кати, первым толчком к написанию сценария стал калейдоскоп неприятных событий в ее жизни, одним из которых стала потеря отца.



Постер фильма "Обними меня" / Фото пресс-служба фильма

"Ощущение пустоты и одиночества от того, что не стало твоего ближайшего защитника, было самым первым и очень сильным. И в тот момент, когда я очень нуждалась в поддержке, когда мне необходимо было чуть больше внимания, в моей семье, у моих друзей происходил вихрь событий. Я наблюдала, что происходит внутри меня, вокруг меня, в чужих семьях, у друзей, и пришла к одному простому выводу – мы все нуждаемся в одном простом действии – в объятиях. Когда я завершила написание сценария, он показался мне слишком личным, понятным только мне, хотя, конечно, в нем был какой-то мой крик души. Первым, кому я показала текст, стал мой муж. Когда он прочитал, то посмотрел на меня и сказал: "Я хочу, чтобы ты это сняла". И это была первая такая поддержка", – вспоминает Катя Царик.

Это интересно 10 неочевидных признаков того, что фильм вам не понравится



"Обними меня" / Фото пресс-служба фильма

Как происходил съемочный процесс

Но приступить к съемкам Царик смогла только в 2019 году. Кастинг на роль главной героини длился более 3-х месяцев, и в тот момент, когда все актеры были утверждены, съемки едва не пришлось отложить. Одна из ключевых сцен фильма происходит в метро, но из-за пандемии коронавируса режиссер и продюсеры не могли получить разрешение на допуск съемочной группы в депо.

"Продюсеры просили меня перенести эту сцену на другую локацию, но для меня это было невозможным. Метро не было просто локацией, это место имело и несло в себе определенный смысл. Метро было метафорой жизни. Буквально в последние минуты, когда я уже готова была совсем отказаться от этой сцены, каким-то волшебным образом мы все – таки получили разрешение на съемки в депо метро, и в итоге сняли сцену", – рассказала Катя Царик.

Съемки короткометражного фильма длились 4 дня, и, по словам режиссера, это были самые счастливые дни за всю ее карьеру.

Дебютный фильм Кати Царик "Обними меня" был показан в рамках кинофестиваля "Молодость". На широкий экран короткометражная история об одиночестве выйдет в начале 2022 года.