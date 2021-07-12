Режисерку Катю Царик можна назвати однією із найвідоміших і найбільш затребуваних кліпмейкерів України. У її доробку роботи з Джамалою, The Hardkiss, а її відеокліп для групи KAZKA "Плакала" подивилося понад 370 мільйонів людей зі всього світу.

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Перший трейлер дебютного короткометражного фільму "Обійми мене", де Катя Царик виступила як сценарист і режисер:

Про що розповідатиме стрічка "Обійми мене"

Прокинувшись, одного ранку, молода жінка відчуває глибоку самотність, яку в силах розрушити лише обійми її коханого чоловіка. Не отримавши їх, вона втікає на один день із дому. Відчуваючу гостру потребу бути захищенною, вона бігає столицею, не в силах втамувати свій душевний біль, який на рівні зі справжніми життевими проблемами виглядає, як маячня. Вона змінює маршрути з шаленую надією знайти втіху в обіймах першого зустрічного, ним стає колишній коханець, з яким вона не бачилася багато років.

Цей фільм про самотність у відносинах. Кожен із нас потребує підтримки, уваги, турботи, у тому, щоби бути почутим і в почутті захищеності, яке може дати одна проста дія – обійми близької людини. Нам усім потрібні обійми. Ось про це цей фільм,

– говорить Катя.

За словами Каті, першим поштовхом до написання сценарію став калейдоскоп неприємних подій у її житті, одним із яких стала втрата батька.



Постер фільму "Обійми мене" / Фото пресслужба фільму

"Відчуття порожнечі й самотності від того, що не стало твого найближчого захисника, було найпершим і дуже сильним. І в той момент, коли я дуже потребувала підтримки, коли мені необхідно було трохи більше уваги, у моїй родині, у моїх друзів відбувався вихор подій. Я спостерігала, що відбувається всередині мене, навколо мене, в чужих сім'ях, у друзів, і прийшла до одного простого висновку – ми всі потребуємо в одній простой дії – в обіймах. Коли я завершила написання сценарію, він здався мені занадто особистим, зрозумілим тільки мені, хоча, звичайно, у ньому був якийсь мій крик душі. Першим, кому я показала текст, став мій чоловік. Коли він прочитав, то подивився на мене і сказав: "Я хочу, щоби ти це зняла". І це була перша така підтримка", – згадує Катя Царик.

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"Обійми мене" / Фото пресслужба фільму

Як відбувався знімальний процес

Але приступити до зйомок Царик змогла тільки у 2019 році. Кастинг на роль головної героїні тривав понад 3-х місяців, і в той момент, коли всі актори були затверджені, зйомки ледь не довелося відкласти. Одна з ключових сцен фільму відбувається в метро, ​​але через пандемію коронавіруса режисер і продюсери не могли отримати дозвіл на допуск знімальної групи в депо.

"Продюсери просили мене перенести цю сцену на іншу локацію, але для мене це було неможливим. Метро не було просто локацією, це місце мало й несло в собі певний сенс. Метро було метафорою життя. Буквально в останні хвилини, коли я вже готова була зовсім відмовитися від цієї сцени, якимось чарівним чином ми все-таки отримали дозвіл на зйомки в депо метро, ​​і в підсумку зняли сцену", – розповіла Катя Царик.

Зйомки короткометражного фільму тривали 4 дні, і, за словами режисерки, це були найщасливіші дні за всю її кар'єру.

Дебютний фільм Каті Царик "Обійми мене" був показаний у рамках кінофестивалю "Молодість". На широкий екран короткометражна історія про самотність вийде напочатку 2022 року.