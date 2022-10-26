Когда Россия ворвалась в Украину 24 февраля, 12-летняя Ева Скалецкая начала записывать свою повседневную жизнь, прежде чем бежать из Харькова со своей бабушкой. Когда жить стало невозможно, они уехали в Европу и там их встретила Элис Томпсон в новом доме в Дублине.

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Кира Найтли озвучила дневник 12-летней школьницы из Харькова

Актриса Кира Найтли, номинированная на премию Оскар, озвучила британское издание книги, которое вышло в свет 25 октября 2022 года. Дневник 12-летней украинской девушки Евы Скалецкой "Ты не знаешь, что такое война" стал аудиокнигой и позиционируется как "трогательный и непосредственный опыт, который просветит молодых и старых читателей".

Дневник выставили на семистороннем аукционе в июне 2022 года, там его выиграло издательство Bloomsbury. Позже они запустили мощную медиакампанию в Великобритании и Ирландии и организовали немало мероприятий, которые включали радиопередачи и печатные интервью с Евой Скалецкой, в частности в журнале Times.



Ева Скалецкая / Фото Times

Дневник, который представил Майкл Морпурго, сравнивают с дневником Анны Франк за его мощное понимание того, на что похожа война глазами ребенка. Для публикации Bloomsbury сотрудничал с УВКБ ООН, Агентством ООН по делам беженцев.

"Ты не знаешь, что такое война" оказало на меня огромное влияние. Это невероятно важная история, в то же время сильная и глубоко трогательная. Для меня большая честь быть частью этой публикации, рассказывающей необычную историю вдохновения и храбрости Евы,

– сказала Найтли.

Звукорежиссер Том Скипп похвалил актрису за "блестящую передачу вдумчивого и проницательного голоса Евы", сказав: "Для Евы очень многое означает то, что Кира решила работать над этой важной книгой, и она сделала что-то действительно особенное со своим подходом к ней. Она отдает должное невинному, молодому, но не по годам мудрому тону Евы, а идеально поставленный образ Киры чувствителен, интимный и, в конце концов, совершенно волшебный".

Кира Найтли во время работы с аудиоверсией дневника украинки / Коллаж 24 канала