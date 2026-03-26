Лучшие фильмы с Кирой Найтли, которые стоит посмотреть

Кира Найтли одна из самых популярных Голливудских актрис. Сегодня, 26 марта, ей исполнился 41 год. За свою актерскую карьеру она снялась во многих популярных лентах.

Интересно Получил три Оскара и миллиарды долларов: какой фильм стал самым кассовым в истории кино

"Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины""

Рейтинг IMDb: 8,1

В серии фильмов о пиратах Кира Найтли играет роль Элизабет Свонн – дочери губернатора, которая мечтает о свободе, выходящей за пределы ее статуса. Но все меняется, когда выясняется, что девушка становится тесно связана с пиратским проклятием и оказывается в центре борьбы за легендарный корабль "Черная жемчужина".

После похищения Элизбет загадочными пиратами, кузнец Уилл Тернер вместе с Джеком Воробьем отправляются на ее спасение.

"Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины"": смотрите онлайн трейлер фильма

"Гордость и предубеждение"

Рейтинг IMDb: 7,8

В экранизации романа Джейн Остин Кира Найтли предстает в роли Элизабет Беннет – умной и остроумной девушки, которая не хочет выходить замуж без чувства любви.

Ее знакомство с мистером Дарси началось с взаимной неприязни, однако постепенно их чувства меняются, и оба героя должны переосмыслить собственные предубеждения.

"Гордость и предубеждение": смотрите онлайн трейлер фильма

"Не отпускай меня"

Рейтинг IMDb: 7,1

Кира Найтли играет Рут – одну из воспитанниц закрытого интерната, где дети растут в странной и изолированной атмосфере. Вместе с друзьями она узнает старшую правду: их жизнь имеет четко определенную и трагическую цель.

"Не отпускай меня": смотрите онлайн трейлер фильма

"Игра в имитацию"

Рейтинг IMDb: 8,0

Джоан Кларк – талантливая математичка, которая работает вместе с Аланом Тьюрингом над взломом немецкого кода "Энигма" во время Второй мировой войны.

Героиня Киры Найтли – одна из немногих женщин в команде, которая вынуждена постоянно доказывать свою компетентность в мужской среде.

"Игра в имитацию": смотрите онлайн трейлер фильма

"Колетт"

Рейтинг IMDb: 6,7

Кира Найтли воплощает французскую писательницу Сидони-Габриэль Колетт, которая выходит замуж за харизматичного, но манипулятивного мужчину. Именно он заставляет ее писать романы, которые публикует под своим именем.

Со временем Колетт осознает собственный талант и начинает бороться за право быть услышанной.

"Колетт": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие фильмы можно посмотреть с Леонадро Ди Капиро?