Лучшие фильмы с Кирой Найтли, которые стоит посмотреть
- Статья перечисляет популярные фильмы с участием Киры Найтли, такие как: "Пираты Карибского моря", "Гордость и предубеждение", "Не отпускай меня", "Игра в имитацию" и "Колетт".
- Каждый фильм имеет довольно высокую оценку рейтинга IMDb.
Кира Найтли одна из самых популярных Голливудских актрис. Сегодня, 26 марта, ей исполнился 41 год. За свою актерскую карьеру она снялась во многих популярных лентах.
24 Канал расскажет о некоторых из них. Возможно, какой-то фильм из списка захочется пересмотреть или же наоборот – откроете для себя что-то новое.
"Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины""
Рейтинг IMDb: 8,1
В серии фильмов о пиратах Кира Найтли играет роль Элизабет Свонн – дочери губернатора, которая мечтает о свободе, выходящей за пределы ее статуса. Но все меняется, когда выясняется, что девушка становится тесно связана с пиратским проклятием и оказывается в центре борьбы за легендарный корабль "Черная жемчужина".
После похищения Элизбет загадочными пиратами, кузнец Уилл Тернер вместе с Джеком Воробьем отправляются на ее спасение.
"Гордость и предубеждение"
Рейтинг IMDb: 7,8
В экранизации романа Джейн Остин Кира Найтли предстает в роли Элизабет Беннет – умной и остроумной девушки, которая не хочет выходить замуж без чувства любви.
Ее знакомство с мистером Дарси началось с взаимной неприязни, однако постепенно их чувства меняются, и оба героя должны переосмыслить собственные предубеждения.
"Не отпускай меня"
Рейтинг IMDb: 7,1
Кира Найтли играет Рут – одну из воспитанниц закрытого интерната, где дети растут в странной и изолированной атмосфере. Вместе с друзьями она узнает старшую правду: их жизнь имеет четко определенную и трагическую цель.
"Игра в имитацию"
Рейтинг IMDb: 8,0
Джоан Кларк – талантливая математичка, которая работает вместе с Аланом Тьюрингом над взломом немецкого кода "Энигма" во время Второй мировой войны.
Героиня Киры Найтли – одна из немногих женщин в команде, которая вынуждена постоянно доказывать свою компетентность в мужской среде.
"Колетт"
Рейтинг IMDb: 6,7
Кира Найтли воплощает французскую писательницу Сидони-Габриэль Колетт, которая выходит замуж за харизматичного, но манипулятивного мужчину. Именно он заставляет ее писать романы, которые публикует под своим именем.
Со временем Колетт осознает собственный талант и начинает бороться за право быть услышанной.
