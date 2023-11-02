За время полномасштабного вторжения он собрал около 9 млн. грн. для украинских защитников и защитниц. Читайте на сайте 24 Канала, что сказал Кирилл Ганин о мобилизации звезд.

Советуем 4 фильма о теннисе, которые заставят вас полюбить этот вид спорта

Кирилл Ганин о мобилизации для звезд

Он признал, что отказ от мобилизации и аргументы о пользе медиа в тылу – это не вариант. Актер подтвердил свою готовность, и, если получит повестку, он отзовется и станет на защиту Родины.

Я готов к варианту, что мне на улице выдадут повестку, и я пойду туда, куда надо,

– честно признался Кирилл Ганин.

К тому же в начале большого вторжения юморист активно выражал желание присоединиться к войску. Однако дважды актеру отказывали. Я говорил: "Давайте что-нибудь делать". Мне говорили: "Не к тебе, сейчас не мешай, сейчас ты будешь лишний". Впоследствии Кирилл снова согласился, но снова услышал отказ.

"Ну ты совсем глуп, какой фронт? Тебя если ранят, кто тебя оттащит? Кому это надо? Лишний метр окопа рады тебя копать? Чувак, делаешь эфир, иди домой, хорошо получается", – поделился актер.

Уже полтора года Кирилл Ганин не только занимается волонтерством и организует сбор средств, но и шутит над россиянами в чат-рулетке. Его острые онлайн-трансляции с жителями страны-агрессора поднимают боевой дух военных. Актер узнал об этом, когда путешествовал с благотворительными выступлениями на юг Украины.

Военный подошел и сказал мне "спасибо". Я говорю, нет, это вам спасибо. Ты на фронте, защищаешь страну. Я сижу в офисе, где мне тепло, и просто говорю с людьми. Но очень много военных под эти видео кайфуют,

– признался Кирилл Ганин.

Кирилл Ганин снялся в комедийном сериале "Волонтеры"

Он убежден, что юмор – это то, что помогает нам жить и не сдаваться в трудные времена. Именно поэтому Кирилл Ганин снялся в новом комедийном сериале "Волонтеры", который будет транслироваться по телеканалу ТЕТ с 6 ноября в 19:00. Сериал рассказывает десятки жизненных историй об украинках и украинцах, которые оказывают помощь, закупают, доставляют и извлекают из земли все, что нужно украинским супергероям в пикселе.

В сериале также снялись Игорь Ласточкин, Станислав Боклан, Ирина Сопонару, девушки из "Трио разные", парни из "Ветеранов космических войск" и многие другие любимые юмористы. Сам Кирилл отмечает, что сериал "Волонтеры" о каждом из нас, ведь сейчас все, кто не на фронте – волонтеры.

"Волонтеры": смотрите онлайн трейлер сериала