За час повномасштабного вторгнення він зібрав близько 9 мільйонів гривень для українських захисників і захисниць. Читайте на сайті 24 Каналу, що сказав Кирило Ганін про мобілізацію для зірок.

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Кирило Ганін про мобілізацію для зірок

Він визнав, що відмова від мобілізації та аргументи про користь медійних осіб у тилу – це не варіант. Актор підтвердив свою готовність, та, якщо отримає повістку, він відгукнеться та стане на захист Батьківщини.

Я готовий до варіанту, що мені надворі видадуть повістку, і я піду туди, куди треба,

– чесно зізнався Кирило Ганін.

До того, на початку великого вторгнення гуморист активно висловлював бажання приєднатися до війська. Проте двічі актору відмовляли. Я казав: "Давайте щось робити". Мені казали: "Не до тебе, зараз не мішай, зараз ти будеш лишній". Згодом Кирило знову зголосився, але знову почув відмову.

"Ну ти геть дурний, який фронт? Тебе якщо ранять, хто тебе відтягне? Кому це треба? Лишній метр окопу раді тебе копати? Чувак, робиш ефір, йди додому, добре виходить", – поділився актор.

Уже півтора року Кирило Ганін не лише займається волонтерством та організовує збори коштів, а також жартує над росіянами у чат-рулетці. Його гострі онлайн-трансляції з мешканцями країни-агресора значно підіймають бойовий дух військових. Актор дізнався про це, коли подорожував з благодійними виступами на південь України.

Військовий підійшов і сказав мені "дякую". Я кажу, ні, це вам дякую. Ти на фронті, борониш країну. Я сиджу в офісі, де мені тепло, і просто говорю з людьми. Але дуже багато військових під ці відео кайфують,

– зізнався Кирило Ганін.

Кирило Ганін знявся у комедійному серіалі "Волонтери"

Він переконаний, що гумор – це те, що допомагає нам жити й не здаватися у складні часи. Саме тому Кирило Ганін знявся у новому комедійному серіалі "Волонтери", який буде транслюватися на телеканалі ТЕТ з 6 листопада о 19:00. Серіал розповідає десятки життєвих історій про українок та українців, які надають допомогу, закуповують, доставляють і витягають з-під землі все, що потрібно українським супергероям у пікселі.

У серіалі також знялися Ігор Ласточкін, Станіслав Боклан, Ірина Сопонару, дівчата з "Тріо різні", хлопці з "Ветеранів космічних військ" та багато інших улюблених гумористів. Сам Кирило наголошує, що серіал "Волонтери" про кожного з нас, адже зараз усі, хто не на фронті, – волонтери.

"Волонтери": дивіться онлайн трейлер серіалу