Знаменитый российский актер Кирилл Сафонов неожиданно заговорил на украинском

Российский актер Кирилл Сафонов, звезда сериала "Татьянин день", неожиданно поздравил своего сына на украинском языке. Он обратился к нему в инстаграме.

В соцсети Кирилл написал куплет из песни "Я так хочу" группе "Океан Эльзы". К сообщению прикрепил фотографию своего сына Леона, которому исполнилось 4 года, передает 24 Канал.

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Россиянин Кирилл Сафонов поздравил сына на украинском языке

В сообщении Кирилла можно прочитать: "Я так млію за тобою, як ніколи ніхто не млів / Так все дивлюсь за тобою, що й не мушу казати слів / Так сумую за тобою, як за волею в клітці птах / І чекаю, і не знаю, чи ж то правда в твоїх очах".

Кирилл Сафонов заговорил по-украински / Скриншот сообщения

Как известно, российский актер осуждает кремлевский режим, и говорит, что для него нормально общаться сразу на многих языках, в частности, на русском, украинском и иврите. "Если у вас с этим проблемы – вы можете тихо-мирно хлопнуть дверью на прощание", – отметил он.

В комментариях украинцы поблагодарили актера за его позицию: "Человек написал на украинском языке. Действительно приятно", "Вау, как круто. Спасибо за поддержку". А россияне боятся, комментируя: "Ну что ж. России больше для вас не существует".

С другой стороны, украинцы считают такую поддержку лицемерной: "Не ищите поддержку там, где ее нет, он молчит о боевых действиях в Украине", "Просто выложить пост со строчками из украинской песни – это не поддержка, люди, откройте свои глаза, снимите розовые очки".

Что известно о позиции Кирилла Сафонова по поводу войны

В 2017 году Сафонов намеревался посетить Украину, однако был задержан в аэропорту Одессы. Актеру не разрешили покинуть терминал, так что ему пришлось вернуться в Россию.

24 февраля Кирилл Сафонов опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где поделился отрывком из балета "Лебединое озеро", который в СССР и России стал символом начала трудностей. Кроме того, звезда сериала "Татьянин день" написал пост, в котором призвал прекратить войну. Также известно, что во время войны Сафонов вместе с женой Александрой Савельевой и сыном Леоном эмигрировал в Израиль, где у него есть свое жилье.

Кирилл Сафонов – русский и израильский актер театра, кино и дубляжа. Снимался в следующих фильмах и сериалах: